Инвестпортфель-2019: куда будет выгодно вкладывать деньги

Правило диверсификации остается базовым, первое полугодие — низкорисковые вложения, второе — в зависимости от состояния глобальной экономики

Фото: pixabay.

Инвестпортфель-2019: куда будет выгодно вкладывать деньги Коновалова Христина , Оксана Половина //smm7.ollcdn.net/img/article/12057/89_main_new.1547487125.jpg //smm3.ollcdn.net/img/article/12057/89_tn.1547487125.jpg 2019-01-20T04:30:00+02:00 Финансы Правило диверсификации остается базовым, первое полугодие — низкорисковые вложения, второе — в зависимости от состояния глобальной экономики

Традиционно эксперты рассматривают для сохранения денег такие инструменты, как депозиты, драгметаллы, недвижимость, криптовалюты, ОВГЗ, акции, экзотические валюты. Правило диверсификации вложений остается базовым для любого периода и типа инвестора. Но именно рыночные обстоятельства и глобальные экономические тренды приводят к изменению структуры этих вложений. По словам аналитиков, в период кризиса стоит отдавать предпочтение безопасным активам (больший удельный вес в портфеле вложений) и в период экономического роста можно пробовать агрессивный подход с вложениями в акции и венчурные проекты.

"На фоне больших экономических рисков, глобального спада, стоит рассматривать на 2019 год, как минимум на первое полугодие, безопасную структуру инвестиционного портфеля с преобладанием низкорисковых вложений (депозиты, ОВГЗ). В середине года можно присматриваться к недвижимости в ожидании открытия рынка земли. В целом цены и так очень низкие, поэтому долгосрочная покупка будет выгодна. Во второй половине года, в зависимости от состояния глобальной экономики и динамики рисковых активов, можно наращивать портфель рисковых активов — акции украинских и мировых компаний, за счет снижения ОВГЗ и депозита", — уточняет старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

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Депозит: выгодный инструмент без спецзнаний

Банковские депозиты традиционно остаются наиболее выгодным инструментом сохранения и приумножения денег. В отличие от инвестирования в ценные бумаги (ОВГЗ), открытие и управление депозитом не требует специальных знаний. Кроме того, ликвидность депозитов выше, чем других инструментов инвестирования, таких как драгоценные металлы и недвижимость.

Во втором полугодии 2018 года ставки по депозитам росли.

"Банки уже в 3-м квартале очень активно начали бороться за депозитного клиента, в том числе запуская рекламу на телевидении, — говорит директор департамента развития банковских продуктов "Идея Банк" Сергей Мищенко. — После введения военного положения в отдельных областях и скачка с последующим откатом курса доллара банки еще существенней подняли ставки".

Динамику ставок по депозитам объясняет макроэкономическими факторами и директор департамента по развитию розничных продуктов "Альфа-Банк Украина" Евгений Благинин:

"Высокий потребительский спрос, высокие инфляционные и девальвационные ожидания, имевшая место неопределенность с МВФ повышали стоимость ресурсов на рынке. НБУ неоднократно повышал учетную ставку. Все эти факторы влияли и на ставки по депозитам населения, которые к концу года достигли 17—18% годовых в гривне, доходность вкладов в долларах на 12 месяцев достигла 4,5—5%".

Депозиты, как самая выгодная инвестиция, будут актуальны и в 2019 году.

"Хотя в 2018 году сбережения было лучше держать в гривне из-за довольно высоких ставок и даже небольшого укрепления валютного курса в 2018 году, — говорит финансовый эксперт Виталий Шапран. — В 2019 году все же 40—50% сбережений стоит держать в долларах США, поскольку это сложный выборный год, пик выплат по долгам в Украине и довольно вероятное повышение учетной ставки ФРС. Евро, как валюту для сбережений, я бы не советовал, слишком низкие ставки в еврозоне делают свое дело, и евро к доллару 2018 год провела по минимуму, думаю, дальше эта тенденция будет продолжена. Хотя, конечно, в портфеле для сбережений эта валюта может занимать 5—10%, особенно у тех, кто планирует воспользоваться безвизом".

А директор департамента по продуктам розничного бизнеса банка ПУМБ Дмитрий Полищук считает, что гривневые депозиты сейчас популярнее валютных.

"Так, согласно официальным данным НБУ, за 11 месяцев 2018 года в общем по всей банковской системе Украины депозитный портфель физических лиц в национальной валюте увеличился на 22,9 млрд грн (либо 9,8%), при этом вклады населения в иностранной валюте выросли всего на 129 млн в экв. доллары США (либо 1,5%), — говорит специалист. — Эта тенденция полностью сохранится и в 2019 году. Объясняется она тем, что доходность вкладов в гривне существенно выше доходности вкладов в валюте (согласно Украинскому индексу ставок по депозитам физических лиц (UIRD) в среднем 15,74% годовых в гривне в сравнении с 3,08% годовых в долларах США для наиболее популярного срочного депозита сроком на 6 месяцев), кроме того, большинство трат население несет в гривне, соответственно, и сбережения преимущественно формирует в этой же валюте".

По словам Дмитрия Полищука, резких скачков доходности депозитов физических лиц в 2019 году не предвидится. За 2018 год клиентские процентные ставки по банкам Украины согласно Украинскому индексу ставок по депозитам физических лиц (UIRD) в среднем увеличились на 1% годовых в гривне. С большой вероятностью такой же рост можно ожидать и в 2019 году, доходность в валюте вряд ли будет расти. Вместе с тем крупные банки, которые развернули депозитные кампании в 2018 году, продолжат привлекать средства и в 2019-м. Это значит, что клиенты могут рассчитывать на дополнительные стимулы к размещению депозитов в виде различных акционных предложений, лотерей с розыгрышами ценных призов и других преимуществ.

Сейчас каждый украинец может найти для себя подходящий вид депозита — можно разместить вклад в сумме от 100 грн на период от 1 дня до 18 месяцев.

"Наибольшую прибыль принесет депозит с выплатой дохода в конце срока, без возможности пополнения. Но в то же время могут быть и исключения, необходимо следить за акционными предложениями банков, чтобы получить наиболее выгодный доход", — говорит директор департамента розничного бизнеса "Ощадбанка" Валерия Малахова.

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Недвижимость: надо хорошо считать

И первичное, и вторичное жилье как объект инвестиции довольно неоднозначны.

"Покупки по рыночной цене невыгодны, если вы хранили сбережения в долларах. Стоимость квартир в американской валюте продолжает падать. В Киеве средняя цена квадратного метра за 2018 год снизилась на 4,5%. Причем такой тренд сохраняется не первый год: жилье постепенно дешевеет в долларах уже около шести лет, — говорит аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий. — Сейчас нет такой доходности, как раньше — $50 тыс. вложил, а $20 — заработал. Если вложить "в котлован" и продать по переуступке на завершающейся стадии строительства (при этом надо быть уверенным в застройщике, правильно выбрать объект и постоянно мониторить строительство на всех этапах), можно заработать $3—5 тыс. Если больше заняться нечем и вы готовы тратить время и годы, то такая инвестиция имеет смысл".

Если же объект, по словам специалиста, вы планируете под сдачу, то учитывайте, что при строительстве экономят на всем — стенах, водных коммуникациях, дверях. И если вы дешево купили квартиру и почти повезло с задекларированной сдачей, то в ремонт и меблировку для сдачи в аренду нужно вложить приблизительно еще одну стоимость квартиры". Поэтому, по словам эксперта, у тех, кто все-таки решается на такое инвестирование, самые популярные квартиры — небольшие по площади (30—60 кв. м). "Вторичка" еще рискованней с точки зрения вложения денег. Новые дома (до 10 лет) недешевы, и их окупаемость будет не меньше 20 лет. А во вложении в старый жилой фонд с дорогой "коммуналкой" в долгосрочной перспективе нет смысла.

Земельные участки для перепродажи (если их покупать по рыночной цене), по мнению Костецкого, пока бесперспективны. Сейчас такое приобретение удачно, если вы хотите купить для себя и построить дом — много неплохих предложений по хорошим ценам.

Криптовалюты: стоит ли рисковать

Украинцы заинтересовались инвестициями в криптовалюты 3 года назад. Тогда курс биткоина резко пошел в рост: если в начале 2017-го он стоил $909, в конце года вырос до $15 тыс. Сейчас биткоин можно купить за $3800. И хотя инвестиции в крипту не являются массовыми, эксперты проекта USAID "Трансформация финсектора" считают, что у нас один из самых высоких показателей капитала в биткоинах — $2,2 млрд. В конце 2017-го этот уровень тянул на 2,4% ВВП Украины. Аналитики проекта уточняют: криптовалютой в Украине владеют 100 тыс. человек, годовой объем торговли гривня/криптовалюта оценивается в $775 млн. Так, будет ли выгодна покупка крипты в 2019-м? Инвестировать можно как в известные Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, так и в новые, например EOS и TRON.

"Стоимость основных криптовалют стабилизировалась после снижения. Лидерами по динамике являются Litecoin и Ripple. Неплохо смотрятся EOS и TRON — новые криптовалюты, по капитализации входят в десятку лидеров", — поясняет руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Николай Ивченко.

По его словам, в первой половине 2019-го должен наблюдаться умеренный рост мирового рынка крипты:

"Стоимость мировых финактивов, в том числе криптовалют, взаимосвязана. Обвал на фондовых рынках прекратился. США и Китай могут договориться по совместной торговле. Эти новости поддержат в цене крипту".

А вторая половина 2019-го будет сложной для рынка.

"Усилятся риски замедления экономики в мире, в частности в Китае и США. Криптовалюты будут под давлением как сектор, растущий за счет новых средств, ведь сложно будет привлекать инвестиции", — поясняет Ивченко.

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ОВГЗ и золото

Украинцы рассматривают и альтернативные депозитам инструменты инвестирования. Причем особый интерес вызывают облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Если в начале 2017-го все вложения физлиц в ОВГЗ составляли 100 млн грн, то в начале 2018-го — это были уже 1,4 млрд грн. А на конец года показатель вырос в 4 раза — до 5,8 млрд грн", — говорит руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

Рост доверия населения к облигациям не удивителен, считают экономисты, ведь ОВГЗ являются ценными бумагами и имеют рыночную стоимость.

"В зависимости от стоимости облигации меняется доходность. Собственник облигации может ее продать в любой момент по цене, которая сложится на рынке, не дожидаясь ее погашения", — уточняет старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Достоинством ОВГЗ эксперты называют и тот факт, что все выплаты по облигациям на 100% гарантированы государством. Для сравнения: госгарантии по депозитам в банках, за исключением "Ощадбанка", ограничены суммой в 200 тыс. грн. Важно отметить, что власти будут стараться погашать ОВГЗ вовремя, иначе могут возникнуть серьезные репутационные потери и проблемы с получением новых займов для обслуживания долгов.

"Для расчета по облигациям государство может выпустить другие облигации и за счет нового размещения погасить долг или просто напечатать гривню для погашения", — поясняет Шевчишин.

Также преимуществом вложения средств в ОВГЗ эксперты считают и невысокие налоги. Дело в том, что за доход по этим бумагам придется заплатить лишь 1,5% военного сбора. А процент от депозита облагается налогом на доходы физлиц в 18% и военным сбором в 1,5% (см. таблицу).

В этом году ставка по гривневым облигациям может колебаться в пределах 20% годовых.

"В конце декабря Министерство финансов разместило ОВГЗ под 20,5% годовых, что стало рекордным для рынка. Раз учетная ставка НБУ повышена до 18%, дальнейший рост доходности по облигациям выглядит маловероятным, ведь для государства такие займы дороги. Повышение доходности можно ожидать только в случае экономической или политической дестабилизации и росте инфляции. Поэтому доходность по ОВГЗ будет удерживаться на текущих уровнях со снижением по мере закрытия внешних долговых обязательств и более ясных политических перспектив, которые снимут спекулятивное давление на рынке", — уверен Шевчишин.

Эксперты рекомендуют покупать облигации на любую сумму, но кратную номиналу одной облигации — от 1 тыс. грн, долларов или евро.

"Учитывая, что по сделке есть затраты, рациональная сумма инвестирования в гривневые ОВГЗ стартует от 30—50 тыс. грн. Если же речь идет об инвестициях в валютные облигации внутреннего госзайма, тогда целесообразно вкладывать 30—50 тыс. в долларах/евро", — поясняет Евгения Грищенко.

При этом аналитики напоминают, что при покупке ОВГЗ надо не забывать о необходимости уплатить определенные комиссии.

"Покупка облигаций включает три основные комиссии: торговцу — за сделку, депозитарию — за хранение бумаг, банку — за перечисление либо зачисление средств на счет. В целом брокер (торговец) берет одноразовую комиссию за проведение сделки, депозитарий (хранитель) — за обслуживание счета в ценных бумагах, а банк — за проведение денежных операций. Поэтому диапазон комиссий довольно широкий — от 200 грн до пары тысяч", — поясняет Грищенко.

За последний год золото в Украине подорожало более чем на 16% и продолжает расти в цене. Но Нацбанк золотые слитки не продает и не покупает у физлиц. Все операции с драгоценными металлами НБУ проводит только с юридическими лицами. А граждане Украины, могут покупать или продавать банковские металлы только через коммерческие банки (за исключением инвестиционных монет), которые устанавливают свои расценки, и маржа на операции с золотом у них гораздо больше. По словам Сергея Костецкого, золото можно рассматривать, как инструмент сохранения сбережений, но нужно в этом серьезно разбираться и быть готовым к горизонту в 5—10 лет. Такие длинные инвестиции не выгодны обычным гражданам.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Оксана Половина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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