Иран провел деноминацию и сменил название валюты

Переход на деньги с новым названием и номиналом займет два года

В Иране, который страдает от нефтяного кризиса, парламент принял законопроект о деноминации национальной валюты и смене ее названия. Об этом сообщило агентство Mehr.

На иранской валюте уберут четыре нуля. Кроме того, она теперь будет называться "томан", а не "риал". 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана. Переходный период составит два года. За это время закон должен полностью заработать, а денежная масса заменена. В переходный период иранцы смогут расплачиваться и риалами, и томанами.

Деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет. Томан ранее уже ходил в Иране – до 1932 года. А с введением в оборот риала иранцы все одно сохраняли традицию называть банкноты в 10 риалов томанами.

Напомним, ранее в Иране запретили биткоин и другие криптовалюты. Причиной послужили проблемы, связанные с отмыванием денег.

Кроме того, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT отключила от своей системы обмена сообщениями Центральный банк Иран и другие организации этой страны, внесенные в американские санкционные списки.

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