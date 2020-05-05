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Иран провел деноминацию и сменил название валюты

5 мая, 10:20

Ксения Капустинская

Переход на деньги с новым названием и номиналом займет два года

В Иране, который страдает от нефтяного кризиса, парламент принял законопроект о деноминации национальной валюты и смене ее названия. Об этом сообщило агентство Mehr.

На иранской валюте уберут четыре нуля. Кроме того, она теперь будет называться "томан", а не "риал". 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана. Переходный период составит два года. За это время закон должен полностью заработать, а денежная масса заменена. В переходный период иранцы смогут расплачиваться и риалами, и томанами.

Деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет. Томан ранее уже ходил в Иране – до 1932 года. А с введением в оборот риала иранцы все одно сохраняли традицию называть банкноты в 10 риалов томанами.

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Напомним, ранее в Иране запретили биткоин и другие криптовалюты. Причиной послужили проблемы, связанные с отмыванием денег.

Кроме того, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT отключила от своей системы обмена сообщениями Центральный банк Иран и другие организации этой страны, внесенные в американские санкционные списки.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как Иран полностью вышел из международного ядерного соглашения:

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Иран валюта банкноты риал

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