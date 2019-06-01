Как банки будут возвращать украденные с карт деньги: все о новом постановлении НБУ

Нацбанк готовит постановление об ответственности банкиров

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Нацбанк собирается усилить защиту клиентов комбанков, которые пользуются банковскими картами: подготовлен проект постановления, по которому банки­ — эмитенты карточек обязаны возместить владельцу карточки ущерб от несанкционированного снятия средств. Также регулятор обязал финучреждения запретить списание большей суммы денег, чем есть на счете. Постановление НБУ должно вступить в силу через месяц.

Новое от НБУ

Нацбанк требует, чтобы банк, получив информацию от клиента о том, что с его счета несанкционированно списаны деньги, в течение одного рабочего дня восстановил потери клиента за свой счет. Исключением могут быть случаи, если в банке решили, что деньги исчезли из-за неправомерных действий пользователя (например, он передал сообщнику пин-код своей карточки, потом заявил, что деньги с нее украли) и сообщили о своих подозрениях правоохранителям. Банки получат право взыскать с клиента расходы на проведение расследования, если банком выявлено, что клиент сообщил мошенникам пин-код, номер своей карты, срок ее действия, код CVC2/CVV2. Но зато последний не обязан доказывать, что он это сделал, а не стал жертвой хакеров. Но даже если окажется, что пользователь не виноват, банк все равно может вернуть ему на 340 грн меньше (20 необлагаемых налогом минимумов) в случае, когда деньги сняли со счета до того, как клиент сообщил об утере или хищении карты, так сказать, "плата за невнимательность". Наконец, банкам запретят так называемый технический овердрафт — списание с карточного счета денег больше, чем на нем есть по факту. Сейчас за такой перерасход многие банки начисляют огромные проценты — от 60% годовых.

Мнение экспертов

Специалисты говорят, что на практике в большинстве случаев клиентам не вернут потери, так как деньги обычно исчезают со счета из-за невнимательности пользователей.

"Службе безопасности банка несложно выяснить, как были сняты средства: с использованием пин-кода, номера карты и CVV/CVC кода, а за сохранность этой информации отвечает клиент, — рассказал нам финаналитик Игорь Шевченко. — Неважно, как произошла утечка данных: через скиммер (считывающее пин-код устройство), установленный жуликами на банкомате, карточку переснял официант в кафе и передал кому-то ее данные, информацию "выудил" фишинговый (мошеннический) сайт, которому пользователь по своей невнимательности сообщил ее добровольно. Вернут деньги только при техническом сбое в программном обеспечении банкомата либо если они почему-то остались внутри банкомата при выдаче налички".

По мнению Шевченко, система защиты данных на картах и так надежно защищена от взлома, но многие банки после вступления в силу постановления НБУ могут ввести идентификацию клиента по отпечатку пальца или изображению (FaceID), чтобы минимизировать риски оспаривания операции по счету.

Экономист Александр Охрименко говорит, что банки будут использовать любые способы, дабы сделать клиета "крайним", особенно, если речь идет о крупных суммах. Также он называет не всегда оправданным запрет технического овердрафта (списание денег больше, чем есть на счете).

"Такое может быть при оплате комиссий, конвертации валют, — разъяснил Охрименко. — Но клиент должен иметь право отказаться от овердрафта".

За год мошенничеств стало больше

По словам Шевченко, случаев мошенничества с картами становится все больше, так как растут продажи товаров через интернет, где жулики особенно активны. Например, создают сайты с товарами по очень низкой цене, но для покупки требуется ввести секретные данные с карты и смс-код. По данным Национального банка, доля хакерских операций с платежными картами в 2018 году выросла на 20% по сравнению с 2017 годом. Многие украинские банки уже рассылают своим клиентам смс с предупреждением:

"В случае блокирования карты без вашего ведома немедленно обращайтесь в банк, чтобы предупредить списание средств с вашего счета".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Зеленский встретился с банкирами и что обсуждали руководители ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI) с новоизбранным президентом.

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