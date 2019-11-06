Как изменились валютные резервы Украины за месяц: НБУ дал ответ

/ Фото: пресс-центр НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2019 года уменьшились до 21,40 млрд долларов, тогда как на 1 октября составляли 22,44 млрд долларов. Об этом сегодня, 6 ноября, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), отметив, что это предварительные данные.

"В октябре они почти не изменились, уменьшившись всего на 0,2%. Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциями по управлению международными резервами", – говорится в сообщении.

Всего за прошлый месяц, по данным регулятора, правительство потратило на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 632,3 млн долларов в эквиваленте.

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Кроме того избыточное предложение валюты, сформированное украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволило Нацбанку пополнить резервы на 193,9 млн долларов (чистая покупка).

Как добавили в НБУ, нынешний объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины, а также текущих операций правительства и Нацбанка.

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Новости "Сегодня" писали, что в июле Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,7 млрд долларов, к концу 2020 года – 22,8 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 23 млрд долларов.

Какой объем платежей по государственному долгу в 2020 году ожидает Кабмин, смотрите в нашем сюжете:

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