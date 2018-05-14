Как изменится курс доллара в Украине: озвучен прогноз на ближайшие дни

На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%, оставаясь при этом в диапазоне 25,9 – 26,4 грн/долл. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,31 грн до 26,2 грн, или на 0,4%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке снизился с 26,29 грн до 26,17 грн, или на 0,5%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,99/26,27 до 25,96/26,21. Таким образом, покупка снизилась на 0,1%, а продажа – на 0,2%.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара. Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 25,9/26,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Эксперты Atlant Finance отмечают, что к среде, 16 мая, математически обоснованным будет курс 26 – 26,5 грн/долл. на безналичном рынке и 25,9 – 26,4 грн/долл. на наличном рынке.

В целом аналитики считают, курс доллара в Украине временно стабилизировался.

Напомним, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.