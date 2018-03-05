Как изменится курс доллара в Украине: прогноз на неделю

На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1 – 1,8%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 26,99 грн до 26,54 грн. Средневзвешенный курс доллара на межбанке упал с 27,01 грн до 26,53 грн. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,85/27,12 до 26,51/26,82.

"Основной вклад в укрепление гривни внесло повышение учетной ставки НБУ с 2 марта до 17% годовых. Хотя основным мотивом Нацбанка при повышении ставки была борьба с инфляционными ожиданиями, а рост гривни – побочный эффект этого решения", – отметил аналитик.

На начавшейся неделе Иосуб ожидает дальнейшего снижения курса доллара.

"Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,2/26,5 грн", – прогнозирует эксперт.

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