Как купить доллары, если их нет в обменниках

Дефицита безналичных долларов нет, купить их можно, не выходя из дому

Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, которая хоть и не объявлена, но фактически сложилась в Украине, заставила многих людей вновь задуматься о покупке долларов. Курс валют растет, многие экономисты прогнозируют, что из-за эпидемии и начавшегося мирового экономического кризиса гривня может обесцениваться и дальше. А в такие нестабильные периоды люди, как правило, больше доверяют "твердой валюте".

Но в последние дни многие украинцы столкнулись с тем, что в банках и обменных пунктах наличных долларов нет. Дефицит валюты подтвердила и первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. "Есть определенные трудности с наличным долларом. Но это связано только с тем, что наличную иностранную валюту банковский сектор до мер, связанных с карантином, завозил самолетами из-за границы. Как вы знаете, сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, но и в других странах, и поэтому есть временные осложнения", – сказала она на онлайн-брифинге во вторник.

Екатерина Рожкова заверила, что сейчас НБУ вместе с банками ищут альтернативные пути доставки наличной валюты в Украину. Но при этом напомнила, что в период эпидемии самым безопасным является безналичный способ оплаты. Это касается не только расчетов в гривне, но и приобретения долларов. Уже больше года украинцы имеют возможность покупать валюту онлайн. А с ноября 2019-го Нацбанк снял все ограничения по суммам, по частоте операций и т. д.

В настоящее время безналичные доллары покупают немногие. Например, по итогам 2019 года украинцы купили валюты на 14,766 млрд долларов (как физлица, так и юрлица). При этом объем онлайн-покупок составил около 1 млрд долл.

Одной из причин такого скромного интереса к покупке долларов онлайн может быть непонимание технологии такой покупки. Сайт "Сегодня" рассказывает, как запастись долларами, не дожидаясь подвоза наличных в Украину.

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Кто продает доллары онлайн и что нужно, чтобы их купить

Услугу обмена валюты онлайн сегодня предлагают многие банки, однако не все. Например, в государственных "ПриватБанке", "Ощадбанке" и "Укргазбанке" такая услуга есть, в государственном "Укрэксимбанке" – нет. В негосударственном "Монобанке" купить валюту онлайн можно, в "ОТП" – нельзя. Есть ли у банка услуга покупки долларов онлайн (или перевода денег с гривневой карты на валютную, или обмена валют – услуга может называться по-разному), лучше заранее спросить в контакт-центре конкретного банка.

Чтобы купить валюту онлайн в одном из банков, нужно, прежде всего, быть его клиентом и иметь его карточки – гривневую и в той валюте, которую собираетесь покупать или продавать. В некоторых банках, если у клиента есть гривневая карта, валютную можно заказать онлайн (например, в "Укргазбанке"). Но большинство банков открывают карты только "оффлайн", то есть клиенту нужно прийти для этого в отделение банка (например, так в "Ощадбанке").

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Как купить доллары на карточку

Если гривневая и валютная карты уже есть, обмен валют можно выполнить на сайте или в мобильном приложении банка. Покажем, как это работает, на примере двух банков.

В мобильном приложении "Приват24" на главной странице сверху написан курс валют.

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Нажимаем на эту строку (обведено красным) – и открывается список валют. Выбираем ту, что хотим купить, нажимая на соответствующую строку.

Теперь с помощью стрелочек выбираем операцию обмена: перевести гривни в доллары или наоборот. Нажимаем кнопку "Продать UAH" или "Продать USD".

Попадаем на страницу с картами. Вводим, с какой карты должна быть списана сумма в гривнях и на какую карту поступят доллары. Указываем сумму, нажимаем кнопку "Продолжить". Через пару минут на долларовой карточке появятся купленные вами доллары.

В тренде Курсы доллара и евро в Украине взлетели еще выше

Похожим образом можно купить доллары онлайн, например, в "Монобанке". Причем открыть карты можно через мобильное приложение, т. е. онлайн. Для этого на главной странице надо нажать на полупрозрачную эмблему вверху экрана с изображением карточки (обведено кружком) и потянуть вниз.

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Далее нажимаете на панель "Новая карта" и выбираете, например, "Валютные карты". Нажимаете "Хочу карту в валюте" – карта создана.

Виртуальная карта бесплатная, но если захотите получить привычную пластиковую карту "Монобанка" для долларов – это будет стоить 150 грн.

Если обе карточки – гривневая и валютная – активированы, нажимаете на тот же значок вверху экрана на главной странице приложения и выбираете валютную карточку. Перед вами откроется окошко с информацией о ней.

Нажимаете на строку "Пополнить свою карту" и выбираете из меню, откуда должны поступить деньги на долларовую карточку. В нашем случае переводим с гривневой карты.

В открывшемся окошке вводим сумму, которую нужно списать с гривневой карты (в отличие от системы "ПриватБанка", где указывается сумма долларов, которую нужно купить). Нажимаем кнопку "Отправить". Через несколько минут на долларовой карте появятся деньги, а на гривневой – убавятся.

Долларовой карточкой можно расплатиться и в Украине, и за рубежом. Или в нужное время можно будет перевести доллары обратно в гривни (продать их так же онлайн). Если же захочется получить "бумажки" на руки, придется все-таки идти в банк или искать валютные банкоматы (они встречаются редко, но есть, например, в аэропорту).

Как еще украинцы приспосабливаются к карантину – смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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