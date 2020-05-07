Как ломбарды быстро сориентировались

Начиная с 02.04, когда ломбарды официально открыли свои двери и вышло постановление КМУ о том, что теперь этот вид хозяйственной деятельности работает наряду с социально значимыми объектами, магазинами и аптеками: ломбарды основательно приготовились к важному заданию решать финансовые вопросы украинцев.

Со слов Юлии Рожковой, исполнительного директора Всеукраинской ассоциации ломбардов, запас финансовой прочности у населения иссякает, и здесь ломбарды приходят на помощь. Малый и средний бизнес фактически парализован, без средств к существованию остается большое количество семей, не имея возможности получить кредит в банке, ведь люди сидят без работы, а кого-то попросили уйти в отпуск за свой счет. Соответственно, банки и кредитные союзы неохотно обращаются к потребкредитованию.

На рынке довольно хорошо представлены микрофинансовые организации, которые массово выдают кредиты, и рост рынка за последний год просто поражает. Но вместе с ростом рынка возрастает и объем кредитов, которые никогда не будут возвращены. Что это значит? Получая кредит МФО, люди редко задумываются, чем они его будут погашать завтра, если и сегодня денег нет.

И тут на помощь приходят ломбарды. Да, нужно иметь предмет залога, который будет оценен и обеспечит ваш кредит. Собственно, и все. На днях национальная сеть ломбардов "Скарбниця" предложила новую услугу "Кредитный курьер". Максимально охватить дистанционное обслуживание в ломбардах "Скарбниця" смогли еще до карантина, предложив через личный кабинет удаленный добор, погашение, выдачу займа на карту и др. Но как сделать так, чтобы люди смогли получить ломбардный заем и оставаться дома, стало ясно только сейчас.

Итак, нужны деньги, но я на карантине, что делать?

Есть несколько вариантов, как получить кредит в ломбарде, оставаясь дома на карантине. Первый – самый простой, но доступный только для жителей столицы: можно вызвать мобильный ломбард, который абсолютно бесплатно приедет и выдаст заем прямо на месте. Эксперт и сделает оценку, выдаст деньги, и осуществит доставку предмета залога в отделение. Второй – это воспользоваться "Кредитным курьером", о котором мы говорили выше.

Первое, с чего можно начать, это оформление заявки на сайте компании "Скарбниця". Далее, при разговоре с кредитным экспертом важно уточнить детали кредита, условия доставки. Если вас все устраивает, отправляете свой залог Новой почтой, затем оценщик звонит, подтверждает получение предмета залога и выдает деньги на карту. Кроме этого, ломбард "Скарбниця" компенсирует курьерские расходы всем клиентам, которые заключили договор от 14 дней на сумму 1500 гривен и более. Важно то, что именно эта услуга доставки кредита на дом поможет соблюдать все меры безопасности во время карантина и оставаться дома.

Наличие таких дистанционных сервисов кредитования особенно актуально в свете последних новостей о том, что карантин в стране продлен до 22 мая, а с наступлением указанного срока дата может быть пересмотрена. Как видите, есть разные варианты решения своих финансовых вопросов, но зачем рисковать, если можно получить качественный сервис ломбардов, не покидая стен своего дома уже сейчас.

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