Как начать копить деньги: финансовые лайфхаки от экономистов и коучей

Эксперты советуют накопленное вкладывать в депозиты в гривне и в недвижимость

Новый год – новые финансовые привычки. Чтобы не испытывать проблем с деньгами стоит распрощаться с кредитами и позаботиться о накоплениях, советуют эксперты. И как заставить себя не разбивать копилку? Новости "Сегодня" собрали финансовые лайфхаки.

Спокойствие за свой кошелек – круглый год. Киевлянин Игорь Куруц научился записывать собственные расходы и не покупать лишнего. С тех пор и деньги завелись. А помогают накопить три конверта:

"Тридцать процентов своей зарплаты я откладываю на "НЗ": 10% в долларах, 10% в евро я меняю и 10% остается в гривнях. Это небольшие суммы – 10 долларов, пять долларов, здесь – 20 евро".

Ежемесячно – по несколько купюр, а за год уже немалая сумма. В декабре Игорь переводит ее на депозиты. Три вклада в разных валютах. В 2020 году продолжит традицию.

Еще один способ накопить деньги – это откладывать 10% от суммы каждой покупки. Представьте, что это налог или зарплата себе любимым и уже совсем скоро вы увидите положительный результат.

Украинцы привыкли жить в кредит, говорит финансовый коуч Марина Ждан. Пользуются деньгами, которых не заработали. От этого все беды. Эксперт советует игнорировать лимиты на карточках и не тратить их на эмоциональные покупки. Зато пользоваться мобильными приложениями, которые контролируют расходы.

"У меня есть приложение, в котором автоматически есть копилочка, я подбиваю сколько ко мне пришло и сколько от меня ушло, определяю для себя эмоционально незначимую сумму и в копилочку отправляю. Есть приложения, которые автоматически от сумы, которая к вам пришла на карту, позволяют откладывать 10%", – отмечает эксперт.

Обязательно иметь гривневый депозит советует экономист Борис Кушнирук. Ближайшие полгода национальная валюта будет укрепляться. А еще лучше – вложить в недвижимость.

"Когда один человек не может проинвестировать в недвижимость, то тогда несколько людей вкладывают. И тогда они могут получать доход с аренды этой недвижимости: как жилой, так и коммерческой", – объясняет экономист.

В 2020 году подобный способ инвестиций, когда люди объединяют вклады ради прибыли в будущем, получит большую популярность, прогнозируют экономисты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" более подробно разбирались в том, куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Эксперты проанализировали самые популярные методы пассивного заработка.

А еще раньше НБУ заявил о том, что украинцы несут сбережения в банки. С начала 2019 года объем гривневых депозитов вырос на 6,8%, валютных – на 18,2%.

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