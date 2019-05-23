Как роспуск Рады повлиял на валютный рынок: в НБУ оценили ситуацию

Смолий пока не видит признаков кризиса, но есть турбулентность

Фото: НБУ

Политическая неопределенность в Украине в связи с роспуском Верховной Рады и возможной отставкой Кабинета министров пока не оказала существенного влияния на финансовый рынок Украины, несмотря на негативную динамику по еврооблигациям. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Выборы происходят в каждой стране, и в период выборов есть определенная турбулентность. На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе. Ситуация понятная, контролируемая, ожидаемая. Я не вижу признаков кризиса", – сказал Смолий.

Он отметил, что 21 мая Нацбанк даже выходил на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты и пополнил золотовалютные резервы на 20 млн долларов.

"Сегодня, после вчерашних новых заявлений, каких-то существенных колебаний на валютном рынке мы не ощущаем. Обычная ситуация", – добавил глава НБУ.

Напомним, при этом гривня к 23 мая подешевела на 19 копеек до 26,3 грн/долл. Также падением завершился предыдущий день на рынке акций.

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