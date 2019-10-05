Как создают миллионы 1000-гривневых купюр: репортаж с банкнотной фабрики

В чем особенность новых банкнот и сколько их произведут в ближайшее время - смотрите на видео

/ Фото: Игорь Рец

Мощности банкнотно-монетного двора, на которых производятся "бумажные" деньги, которые мы с вами носим в кошельках, находятся на окраине киевского жилмассива Троещина. На берегу Алмазного, самого большого озера Киева, по адресу ул.Пуховская 7, сейчас печатают банкноты номиналом в 1000 грн.

Журналисты сайта "Сегодня" побывали на производстве.

Первоочередно Нацбанк введет в оборот 5 миллионов таких банкнот. Купюру официально введут в обращение только 25 октября. Как говорят в руководстве предприятия, банкнота полностью создается в Украине:

в нашей стране разрабатывается дизайн, создаются защитные элементы, которых здесь более 20.

Реклама

Краску для купюр также создают в Украине. Ее состав – государственная тайна

В НБУ заявляют, что введение этой банкноты сделает расчеты для граждан и бизнеса более удобными и в то же время уменьшит операционные затраты Нацбанка на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Как создают купюру с самым большим в истории номиналом, смотрите на видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама