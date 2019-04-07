Как Украина справилась с кризисом 2014 года: ФГВФЛ выплатил компенсации 438 тысячам вкладчиков

Откуда государство берет деньги на компенсации и как их получить

Фото: Сегодня

Как Украина справилась с кризисом 2014 года: ФГВФЛ выплатил компенсации 438 тысячам вкладчиков Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b5a/a5d/5c9b5aa5d4713.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b5a/a5d/5c9b5aa5d4713.jpg 2019-04-07T06:40:00+03:00 Финансы Откуда государство берет деньги на компенсации и как их получить

Хоть Украина и смогла пережить кризис-2014, люди продолжают опасаться, что отечественная экономика не окрепла настолько, дабы в условиях жесткой мировой стагнации суметь справиться с рисками возможного банкопада, невозврата депозитов или курсовых колебаний. "Сегодня" проанализировали, как наша финсистема преодолела кризисные вызовы 6-летней давности, чтобы разобраться, готова ли страна к новым форс-мажорам. Понять, эффективна ли в целом антикризисная стратегия Украины, нам поможет деятельность Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Неслучайно ведь именно эта госструктура занимается ликвидацией проблемных банков и возвращает людям их вклады.

Потерянные деньги

По данным пресс-службы ФГВФЛ, в кризис-2014 пострадали от банкопада и обратились в Фонд около 867 тыс. человек. В том же году Фонд начал выплаты вкладчикам 33 неплатежеспособных банков. В итоге в течение пяти лет — с 2014-го по 2018-й — клиенты получили около 26,3 млрд грн возмещений.

"По состоянию на 1 февраля 2019-го общая сумма средств, выплаченная вкладчикам всех банков, которые были переданы в управление Фонда, в пределах гарантированного возмещения составила почти 87 млрд грн", — уточняют в пресс-службе.

1 марта 2019 года появилась новая цифра: госкомпенсации получили 438 тыс. украинцев и иностранцев, депозиты которых находились в банках, признанных неплатежеспособными в 2014-м.

Источники средств для возврата

Откуда Фонд изыскивает средства для возвращения средств физлицам? Согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физлиц", формирование финресурсов ФГВФЛ происходит в основном за счет сборов с банков — участников Фонда. Но в кризис-2014 денежных средств, аккумулированных тогда госструктурой, было недостаточно для осуществления выплат всем пострадавшим вкладчикам.

"Поэтому Фонд был вынужден, согласно Закону, привлечь кредиты от Национального банка Украины и Министерства финансов. Все кредиты предоставлялись на платной основе", — поясняют в пресс-службе.

Всего было заимствовано порядка 20,3 млрд грн. В частности, от Минфина Фонд привлек около 10,1 млрд грн в виде облигаций внутреннего госзайма с доходностью 12,5% годовых. В обмен на это ФГВФЛ предоставил министерству свои вексели с таким же процентом доходности. Еще Фонд получил в НБУ займ на 10,2 млрд грн: сумма была передана частями в июне, сентябре и октябре 2014-го.

"Сейчас Фонд погасил кредиты, взятые в течение 2014—2016 гг. в НБУ. И продолжает выполнять кредитные обязательства перед Минфином", — уточняют в пресс-службе.

Еще есть шанс получить возмещение

В Фонде отмечают: если вкладчики банков, пострадавших в кризис-2014, в свое время не обратились за получением возмещения, они могут сделать это сейчас.

"Они могли на протяжении этих лет и все еще имеют возможность сегодня получить средства от Фонда. Для этого можно обратиться в любое время в любое отделение любого банка — агента Фонда, которые подключены к автоматизированной системе выплат", — говорят в пресс-службе.

Также в Фонде уточняют: часть лиц, кто ранее не обратился за возмещением — преимущественно люди, хранившие на счетах незначительные суммы.

"Остальная часть — наследники вкладчиков, которые еще не оформили документы о праве на наследство", — поясняют в Фонде.

"Храните деньги в разных банках"

Участники финрынка уверены: наша банковская система справилась с вызовами кризиса-2014.

"Несмотря на сокращение количества вкладчиков, начиная с 2014 года, за счет ликвидации более половины банков абсолютный уровень суммы вкладов физлиц на начало 2018-го достиг уровня начала 2014-го и начал постепенный рост за счет депозитов в нацвалюте. Таким образом, наблюдаем частичное восстановление доверия к банковской системе", — отмечают в пресс-службе ФГВФЛ.

Эксперты, в свою очередь, отмечают: кризис финсектору удалось преодолеть и благодаря действиям Фонда.

"ФГВФЛ справился с задачей по выплате средств физлицам и не допустил еще большей паники на рынке. С другой стороны, задача Фонда — не просто выводить банки с рынка, а реанимировать их, проводить реструктуризацию и продавать новым инвесторам, привлекать максимум денег от продажи активов банков-банкротов. Это комплексная проблема: часто банки попадают в Фонд, когда там уже ничего не осталось, и Фонд получает пустышку с обязательствами", — поясняет экономист Иван Никитченко.

Сегодня активы Фонда превышают 13 млрд грн.

"Этого хватит для выплат в случае банкротства по большинству банков, ведь только 7 банков имеют депозитные портфели физлиц большие, чем эта сумма", — говорит Никитченко.

Но предупреждает: украинцам стоит хранить деньги в разных банках, и до 200 тыс. грн в каждом.

"Вклады до 200 тыс. застрахованы государством. И если банк обанкротится, эту сумму можно вернуть, обратившись в ФГВФЛ", — напоминает экономист.

Напомним,

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.