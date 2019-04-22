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Как ведет себя гривня после выборов президента: НБУ обновил курс евро и доллара

Сегодня, 08:28

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

На сегодня, 22 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,85 грн;
1 евро – 30,21 грн;
10 российских рублей – 4,20 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 19 апреля, курс доллара повысился на одну копейку после роста на 15. За неделю – с 15 апреля - курс "зеленого" вырос на 14 копеек. В первый день после второго тура выборов президента Украины курс доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен. 

В свою очередь курс евро повысился на две копейки после роста на три, а за неделю евро подешевел на три копейки. Курс при этом остается выше рубежа в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на одну копейку.

В пятницу, 19 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на три копейки в покупке и на одну – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,81/26,85 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,15/30,19 грн, снизившись на три и две копейки в покупке и продаже соответственно.

Напомним, эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году курса гривни на уровне 28,2 грн за доллар, в 2020-м – 29 грн и в 2021- м – 29,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. 
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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