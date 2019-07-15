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Как выборы изменят курс доллара в Украине: озвучен прогноз

15 июля, 14:32

Гривня за неделю потеряла в цене, но не критично

Фото: Flickr

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%. Так, с прошлого понедельника официальный курс поднялся с 25,71 грн до 25,76 грн, спрос/предложение на межбанке – с 25,58/25,56 до 25,73/25,76 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 25,57/25,86 до 25,71/25,99 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, в конце прошлой недели курс доллара стабилизировался в коридоре 25,5-26 грн и в преддверии выборов в Верховную Раду будет двигаться в направлении верхней границы этого диапазона.

"При этом резких скачков курса ни накануне голосования, ни сразу после его итогов мы не ожидаем. На начавшейся неделе мы ожидаем плавного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,9-26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 грн", – отметил Иосуб.

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Напомним, сегодня, 15 июля, официальный курс доллара понизился на четыре копейки. Однако з неделю - со 8 по 15 июля – доллар вырос в цене на пять копеек.

Также новости "Сегодня" ранее узнали, почему доллар в июле резко дешевел:


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Тег доллар, выборы, курс, курс гривни, курс доллара, Иосуб, Альпари

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