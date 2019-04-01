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Как выборы повлияли на курс доллара в Украине и чего ждать через неделю

Сегодня, 13:58

Аналитик объяснил реакцию валютного рынка на первые итоги голосования

Фото: AFP
Как выборы повлияли на курс доллара в Украине и чего ждать через неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f70/7a8/5c7f707a859b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f70/7a8/5c7f707a859b0.jpg Финансы Аналитик объяснил реакцию валютного рынка на первые итоги голосования

За неделю, которая предшествовала первому туру выборов президента Украины, курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1%. Такие данные "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Всю прошлую неделю, предшествующую первому туру голосования на президентских выборах, доллар устойчиво рос к гривне. В понедельник появились предварительные результаты первого тура, и в целом они достаточно близки как к данным воскресных экзит-полов, так и к более ранним данным социальных опросов. Таким образом, первые результаты не стали шоком для участников валютного рынка. Подтверждением этого стала и первая реакция рынка: в понедельник в первой половине дня средний курс наличного доллара в банках снижался примерно на 5 копеек к уровням субботы, а доллар на межбанке терял около 10 копеек к значениям минувшей пятницы", – пояснил Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 26,96 грн до 27,21 грн (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,94/26,98 до 27,19/27,22 (+0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли с 26,84/27,10 до 27,11/27,38 (+1%). 

"Тем не менее, на начавшейся неделе мы ожидаем роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – прогнозирует эксперт.

Ранее аналитики ожидали укрепления гривни к доллару.

Напомним, ранее стало известно, как отреагировали акции украинских компаний на выборы.

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Тег доллар, выборы, курс, курс доллара, Иосуб, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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