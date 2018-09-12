Как зарабатывать на депозитах больше?

Разбираемся, как выжимать из депозитов максимум дохода, несмотря на растущий курс доллара и инфляцию

Депозит остается почти единственной возможностью защитить свои деньги от инфляции и приумножить сбережения. Но вот проблема — в 2018 году банки не увеличивают ставки по депозитам, к тому же, по прогнозу Нацбанка, инфляция гривны в этом году съест 8,9%. Естественно, что вкладчики ищут новые способы получить от депозитов как можно больше дохода.

На помощь приходит программа "Бонус к депозитам", которую организовал сайт об инвестициях и финансах "Минфин". Ее суть простая: если перед тем, как нести деньги в банк, оформить заявку на сайте minfin.com.ua, то клиент получает бонус до 2% годовых от суммы вклада, а также участвует в розыгрыше денежных призов.

Откуда берутся бонусы? Кто и зачем их раздает?

Банки не любят об этом говорить, но в их модель бизнеса заложены деньги на привлечение новых клиентов — чтобы получить клиента, финучреждению нужно потратиться на рекламу. Если бы банку не нужно было тратить деньги на рекламу, он мог бы платить по депозитам больше на пару процентов годовых. На этом сайт "Минфин" построил бонусную программу для вкладчиков. "Минфин" договаривается с банками о том, что те получат клиентов без затрат на рекламу, а сэкономленные деньги отдадут вкладчику.

Депозитные бонусы пользуются популярностью. За 6 месяцев 2018 года клиенты, которые получили бонус от "Минфина", принесли в банки 0,5 млрд гривен депозитов.

Сколько денег можно заработать?

Размер бонуса привязан к сумме вклада и отличается от банка к банку. Например, вкладчики ОТП Банка могут получить 1,5% годовых в дополнение к стандартной ставке банка. Клиенты Универсал Банка и банка Форвард получают до 2% годовых бонуса.

За 4 года работы программы "Бонус к депозитам" "Минфин" выплатил клиентам банков 6 миллионов гривен бонусов.

В какие банки можно отнести депозит для получения бонуса?

Сейчас бонусы можно получить, разместив депозит в одном из восьми банков:

Клиенты Монобанка, разместившие заявку через "Минфин", в октябре разыграют между собой призы на 12 000 гривен.

Вкладчики еще шести крупных украинских банков разыграют 14 денежных призов, а победитель получит главный приз 20 000 гривен. Вот список этих банков:

Альфа Банк

ВТБ Банк

ОТП Банк

ТАСкомбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Все банки, которые участвуют в программе, являются членами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

А можно получить бонус, если депозит в долларах?

Почти во всех перечисленных банках есть бонус от 0,5% до 0,9% годовых к депозитам в долларах и евро. Средние процентные ставки по депозитам в долларах не превышают 3% годовых https://t.minfin.com.ua/1dYkcFpR, поэтому прибавка в 0,5% годовых — очень ощутимая.

Для участия в розыгрыше денег достаточно разместить депозит в любой валюте.

Для получения бонуса нужно как-то напрягаться?

Заявка на бонус оформляется на сайте minfin.com.ua, а бонусные деньги приходят на счет в любом банке. Поэтому для получения бонуса не нужно никуда ходить.

Главное, что требуется от клиента — заполнить на сайте "Минфин" форму со своим именем и телефоном перед тем, как отнести депозит в банк. Заполнять заявку, когда деньги уже лежат в банке, поздно, и этот момент важно отследить.

После размещения депозита нужно вернуться на сайт "Минфин" и указать реквизиты своего банковского счета для получения бонуса. Все бонусные проценты поступят на счет в течение месяца, — ждать конца срока вклада не нужно.

Я решился получить бонус к депозиту, с чего начать?

Зайдите на страницу "Бонус к депозитам", выберите банк и заполните заявку на получение бонуса. После этого вам на почту придет подробная инструкция по получению бонуса, а консультанты сайта проведут вас по всем несложным шагам.

Выбрать банк и получить бонус