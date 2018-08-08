Как заработать состояние, не вставая с дивана: секреты успеха

Первое, что нужно – купить сайт, без этого никуда, для этого не нужно быть техническим специалистом, достаточно знать алгоритм из 20 пунктов

Украинские миллионеры поделились секретами, как сколотить состояние, практически не вставая с дивана, при этом уделяя работе всего несколько часов в неделю

Марии Деригиной 33 года. Она – мама троих детей. С помощью простой камеры она выходит в эфир и начинает показывать, как стать богаче. Зрители ее уроки оценили и полюбили. Теперь платят за секреты обогащения.

Специально для зрителей программы "Сегодня" Мария дает мастер-класс

Первое, что нужно – купить сайт, без этого никуда. Для этого не нужно быть техническим специалистом, достаточно знать алгоритм из 20 пунктов. Определяемся с тематикой сайта.

Дизайн, ландшафт – это темы доходные, говорит Мария.

Такой сайт можно купить за несколько тысяч гривен. Дальше он должен приносить пять тысяч гривен ежемесячно на рекламе. Если трафик посетителей – настоящий. Запрашивается доступ к счетчикам посещаемости Далее, нажимаем кнопку купить и подключаем к системам рекламы. Деньги за нее придут на специальный счет.

"Могу показать, как они приходят, прям сейчас. Вот видно 2 тысячи долларов мне пришли", – говорит Мария.

Это основной доход Марии. Дополнительный достоин отдельной строчки чарта секретов заработка из воздуха. Она берет кредит на квартиру и сдает в аренду. Выплачивают заем арендаторы. Фактически квартира покупается за чужие деньги.

Как из воздуха сделать деньги журналисты "Сегодня" решили проверить сами. Механизм запущен. Результат – через 3 месяца. За столько в среднем окупается сайт.

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