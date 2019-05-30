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Как заработать тысячи гривен на монетах: эксперты дали инструкцию

30 мая, 08:12

В первую очередь, нужно обращать внимание на год чеканки и номинал


Недавно китаянка по монете собрала сумму на покупку автомобиля. Если и вы копите мелочь, не спешите обменивать ее на бумажные деньги. Среди монеток могут обнаружиться уникальные экземпляры, стоимость которых достигает нескольких тысяч долларов. "Сегодня" узнавали, какие именно украинские деньги могут обогатить владельца на сумму гораздо выше их номинала.

Владимир Данилюк занимается розыском редких монет. Уникальные копейки ищет повсюду и никогда не отказывается от сдачи мелочью, ведь когда-то монетка в 50 копеек обогатила юношу на тысячи гривен.

"Коллекционеры готовы отдать за эту монету бешеные деньги. Я даже устраивал аукцион и заработал на этой монете 7000 гривен хотя в принципе они стоят где‑то от четырех до пяти с половиной. А 50 копеек. выпущенные в 2016 году, стоят в лучшем случае гривен 200. Они были выпущены тиражом где‑то 2000 штук, поэтому такая небольшая стоимость", – рассказывает Владимир.

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Нумизмат и блогер Михаил Уланский знает о ценных монетах почти все. Говорит, что уникальные экземпляры стоят даже по несколько десятков тысяч гривен. 

"Монета в две копейки 1992 года существует всего в нескольких экземплярах и является очень редкой. Ее стоимость превышает 50 тысяч гривен. Также существуют редкие монеты номиналом 25 и 50 копеек – это монеты 1995 и 1996 года выпуска. Их стоимость зачастую превышает 10 тысяч гривен", – рассказывает Уланский.

Специалист советует обращать внимание на год производства монет. В некоторые годы отдельные номиналы копеек чеканили небольшими партиями, до ста монет. Это объясняет их уникальность и погоню коллекционеров за такими экземплярами.

"Среди одногривневых монет редкими считается монеты 1995 года. Также очень редкой является монета 1992 года, она стоит более 10 тысяч гривен. Среди пятикопеечных монет ‑ это монеты 1994 года, 1996, 2001 года", – говорит Уланский.

Впрочем, кроме уникальных, среди украинских мелких денег есть и подделки. Чаще всего это 50 копеек. Распознать фальшивку можно подсчитав виноградинки на обрамлении аверса. На настоящем "полтиннике" их не меньше пяти. К слову, недавно мошенники во Львове продавали поддельные старинные монеты.

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Тег монета, монеты, мелочь, нумизмат, копейки

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