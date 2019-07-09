Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Каким будет курс доллара через неделю: эксперт озвучил прогноз

9 июля, 16:50

Гривня на межбанке стала падать, но у украинской валюты еще есть потенциал

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

За неделю – со 2 по 9 июля - доллар заметно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,6-2,3%. К примеру, официальный курс НБУ упал с 26,21 грн до 25,60 грн (-2,3%). А курс на межбанке опустился до значений 25,61/25,66, то есть примерно на 2%.

Меньше всего обвал "зеленого" ощутил наличный рынок, где снижение составило 1,6-1,8% – до 25,53/25,82 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Доллар начал интенсивно снижаться на межбанке с прошлой среды, и делал это непрерывно вплоть до понедельника. Торги вторника тоже начались с его падения, он опустился ниже 25,5 грн., однако к концу дня отрос выше 26,6 грн. Тем не менее, мы считаем, что потенциал укрепления гривни полностью еще не исчерпан", – отметил эксперт.

На ближайшую неделю он спрогнозировал снижение курса доллара к гривне. 

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках – по 25,1/25,4 грн в покупке/продаже", – сказал Иосуб.

Торги 9 июля на межбанке показали небольшой рост доллара:

Читайте также

Напомним, на 10 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 июля, Национальный банк укрепил гривню к доллару на 11 копеек – до 25,49 грн/долл.

Ранее новости "Сегодня" также узнали, почему доллар в Украине резко подешевел и стоит ли сейчас скупать иностранную валюту:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, межбанк, курс доллара, Иосуб, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

Вы сейчас просматриваете новость " Каким будет курс доллара через неделю: эксперт озвучил прогноз". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Ксения Капустинская

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доллар в Украине продолжил пике: опубликован свежий курс

Сегодня, 16:28

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 10 июля; за неделю гривня укрепилась на 69 копеек

Нацбанк скупает валюту, а доллар падает: эксперты объяснили ситуацию

Сегодня, 09:23

Политика НБУ должна способствовать кредитованию бизнеса, напомнили специалисты

Доллар в Украине стремится к новой психологической отметке: названа цифра

Сегодня, 08:53

Эксперты считают, что у гривни еще есть потенциал для укрепления

"Гривня выглядит переоцененной": эксперт предупредил о росте курса доллара

Вчера, 08:39

На украинскую валюту будет давить несколько факторов, говорит аналитик

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Филарет: Епифаний – незаконный сын покойного митрополита Чокалюка

Ани Лорак показала фото с отдыха

Обильное питье: печальные последствия

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

10 жизненных советов от вашего… кота

Тест на знак зодиака на основе музыкальных предпочтений

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Беременность в разном возрасте: преимущества и недостатки

Качественные бутербродницы на Kasta за копейки

Простой способ удалить царапины

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Почему 22-летний парень жестоко убил девочку

Геращенко подколола команду Зеленского, но оконфузилась сама
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь