Каким будет курс доллара через неделю: эксперт озвучил прогноз

Гривня на межбанке стала падать, но у украинской валюты еще есть потенциал

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

За неделю – со 2 по 9 июля - доллар заметно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,6-2,3%. К примеру, официальный курс НБУ упал с 26,21 грн до 25,60 грн (-2,3%). А курс на межбанке опустился до значений 25,61/25,66, то есть примерно на 2%.

Меньше всего обвал "зеленого" ощутил наличный рынок, где снижение составило 1,6-1,8% – до 25,53/25,82 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Доллар начал интенсивно снижаться на межбанке с прошлой среды, и делал это непрерывно вплоть до понедельника. Торги вторника тоже начались с его падения, он опустился ниже 25,5 грн., однако к концу дня отрос выше 26,6 грн. Тем не менее, мы считаем, что потенциал укрепления гривни полностью еще не исчерпан", – отметил эксперт.

На ближайшую неделю он спрогнозировал снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках – по 25,1/25,4 грн в покупке/продаже", – сказал Иосуб.

Торги 9 июля на межбанке показали небольшой рост доллара:

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Напомним, на 10 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 июля, Национальный банк укрепил гривню к доллару на 11 копеек – до 25,49 грн/долл.

Ранее новости "Сегодня" также узнали, почему доллар в Украине резко подешевел и стоит ли сейчас скупать иностранную валюту:

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