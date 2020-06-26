На вторник, 30 июня – следующий рабочий день после длинных выходных по случаю Дня Конституции – Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

26.06 30.06 Изменение 1 доллар США 26,70 грн 26,69 грн - 0,01

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Таким образом, по сравнению со значениями 26 июня курс доллара снизился на копейку после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 23 по 30 июня – национальная валюта окрепла по отношению к американской на три копейки.

Курс евро на 30 июня вырос на четыре копейки – с 29,91 до 29,95 гривни – и остался ниже психологической отметки в 30 гривен.

В тренде Каким будет курс доллара после Дня Конституции: данные НБУ

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, почему в Украине упал спрос на валюту. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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