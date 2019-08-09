Какой курс доллара ждет украинцев через год: прогноз экспертов

Экономисты рассказали, от чего будет зависеть устойчивость гривни

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Несмотря на прогноз девальвации гривни в конце лета, опрошенные новостями "Сегодня" эксперты считают реалистичными оценки Минэкономразвития, согласно которым средневзвешенный курс доллара составит 27,4-28,2 грн в 2019 году и 28,2-29,1 грн - в ­2020-м.

Специалисты также подчеркивают, что курс валют в Украине будет зависеть от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также формирования нового правительства.

"Курс будет зависеть от осени 2019-го, ведь пока актуальны вопросы, будет ли эффективно работать новый парламент и правительство, будет ли достигнута договоренность с МВФ и ЕС о продолжении макрофинансовой помощи Украине. Также надо учитывать ситуацию на внешних финрынках. Если сохранится текущий расклад в мировой экономике и договоренности с МВФ окажутся успешными, средний курс доллара в 2020 году составит 27,5 грн, с колебаниями от 26 до 28,5 грн", - считает экономист Иван Никитченко.

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Согласен с этим и руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"В последние годы НБУ провел ряд реформ финсектора, что позволяет заранее прогнозировать курс и ликвидировать риски резкого роста или падения стоимости нацвалюты", – отмечает специалист.

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Напомним, на сегодня, 9 августа Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 25,32 грн.

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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