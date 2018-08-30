Какой курс доллара ждет украинцев к концу года: прогноз эксперта

Курс доллара, который перешагнул психологическую отметку в 28 гривен, может вырасти до 29-30 гривен к концу 2018 года. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Виталий Шапран, передает FaceNews.

По словам эксперта, увеличение курса до 40 грн, которое прогнозируют некоторые эксперты, является маловероятным сценарием.

"Все идет по плану, и фундаментальных факторов для обесценивания гривни нет. ... В сентябре я бы говорил о коридоре 27,5 – 28,5 грн за доллар. Это будет зависеть от того, насколько интенсивно наши аграрии будут в сентябре сдавать свою валютную выручку. Цены на зерно неплохие на мировых рынках", – заявил Шапран.

Финансист утверждает, что наличный курс доллара через некоторое время может вырасти до 30 гривен.

"Я думаю, год мы завершим где-то 28-29 грн за доллар. Возможно, на наличном рынке он подползет до 30 грн, но не больше, поскольку конъюнктура на мировых рынках в третьем квартале для Украины лучше, чем была во втором", – добавил Шапран.

Напомним, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

Как ранее рассказали "Сегодня" экономисты, рост курса доллара спровоцирует подорожание бензина и продуктов в Украине.