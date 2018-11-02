Какой курс ждет украинцев в ноябре: прогноз экспертов

По итогам октября-2018 курс продажи безналичного доллара в Украине в октябре вырос на 0,1% до 28,215 грн., наличного – на 0,4% до 28,22 грн. А вот курс безналичного евро в Украине понизился на 2,3% до 31,93 грн, наличного – на 2,8% до 32,22 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики ГК Forex Club.

Специалисты отметили, что основными рисками для гривни стали тенденции в мировой экономике, сформировавшиеся под влиянием торговой войны между США и Китаем, а также политическая нестабильность в Европе.

Эти риски пока не отразились на динамике курса гривни, хотя рост стоимости заимствований и турбулентность на фондовых рынках, а также слабые макроэкономические показатели стран торговых партнеров Украины не дают уверенности, что ситуация сохранится стабильной, считают эксперты. Их также настораживают риски сокращения денежных переводов украинцев из-за рубежа и последствия от санкций со стороны России.

Поддерживают гривню средства от размещения еврооблигаций, а также жесткая денежно-кредитная политика НБУ.

"Высокий спрос на еврооблигации несколько смягчил стоимость от заимствования, но в целом займ в 2 млрд долларов стал "подушкой безопасности" в период отсутствия кредитных средств МВФ. Новая программа Stand-by в размере 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической стабильности в следующем году", – отмечают эксперты.

Курс гривни в ноябре, по прогнозам аналитиков, может колебаться в диапазоне 28–29 грн за доллар. А вот в случае реализации внешних рисков курс гривни может выйти за пределы 29 грн за доллар.

"Ситуация на сырьевых рынках пока что складывается для украинского экспорта умеренно позитивно: рост цен на одни товары компенсирует снижение цен на другие. Тем не менее риски начала глобального кризиса формируют опасения для устойчивости цен. Ослабление экспорта будет ограничивать поступление валюты в страну, и сдерживать экономическую активность", – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК Forex Club.

Средний курс продажи наличного евро, по словам эксперта, в ноябре может колебаться в диапазоне 31,5–34 грн за евро.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что в Украине улучшилась ситуация с курсом доллара. Сегодня, 2 ноября, официальный курс доллара повысился на четыре копейки и вернулся на уровень среды, 31 октября. До этого курс доллара стабильно снижался с 27 октября.

Ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года: