Карантин и депозиты: почему банки повышают проценты

В том, что эпидемия и карантин с каждым днем ухудшают экономическую ситуацию, не приходится сомневаться. Поэтому может показаться удивительным, что банки в разгар карантина решили понемногу увеличивать проценты по депозитам. Однако это факт.

В начале года сайт "Сегодня" рассказывал о том, что в связи со снижением учетной ставки НБУ, коммерческие банки начали снижать проценты по кредитам и депозитам. Казалось бы, кризис должен был ускорить этот процесс, однако в последнее время наметилась совершенно обратная тенденция.

Так, по информации НБУ, на 2 марта средневзвешенная стоимость гривневых депозитов в национальной валюте составляла в среднем 6,8% годовых, а через пару дней – 6,6%. После объявления карантина показатели стали увеличиваться: 7%, 8,1%, 8,9%. В принципе, этот показатель достаточно переменчив, день ото дня он может отличаться на 1 и более процентов. Тем не менее, даже несмотря на волатильность, прослеживается тенденция повышения процентов по депозитам.

/ Фото: Сегодня

Если сравнивать по началу месяца, то, например, 2 марта депозиты в национальной валюте выдавались в среднем под 6,8%, а 2 апреля – под 8,8%. В иностранной валюте проценты увеличились за месяц с 1,8 до 2,1%.

Депозиты в валюте подорожали практически во всех сегментах: и для населения (с 2 до 2,2%), и для бизнеса (с 1,7 до 2%). И краткосрочные (в среднем с 1,7 до 2%), и долгосрочные (с 2,9 до 3,6%).

Что касается депозитов для населения в национальной валюте, то до начала карантина ставки активно падали. И, хотя в последние пару недель наблюдается рост и этих показателей, до уровня начала марта они еще не доросли. Так, со 2 марта по 2 апреля проценты по краткосрочным депозитам для населения в целом снизились с 12,6 до 12,5%, по долгосрочным поднялись с 12,9 до 13,2%.

Эксперты говорят, что тенденция вполне объяснима: банки пытаются сохранить ликвидность. В первые дни карантина многие бросились забирать деньги из банков, в связи с чем финансовые учреждения потеряли определенную часть ресурсов.

"У банков могут начаться проблемы с ликвидностью, из-за этого они стремятся подстраховаться. Потому что первое правило в ситуации неопределенности – делать запасы. Запасы делают домохозяйства, запасы в данном случае делают и банки. Они хотят иметь запас ликвидности, чтобы пережить трудные времена", – объясняет экономист, завсектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

Вывод денег населением – не единственная и не самая большая проблема, которая возникла у банков. Еще раньше выводить деньги начали крупные иностранные инвесторы.

"В ситуации массового оттока зарубежных инвесторов из Украины финансовые институты обращают свой взгляд на внутренние рынки, чтобы нарастить капитал. Необходимость удержать вклады людей в банках появилась на фоне резкого ослабления национальной валюты с начала года и ухудшающихся экономических перспектив в связи с коронавирусом", – говорит руководитель EXANTE Украина Владимир Позний. В тренде Доллар в Украине нашел равновесие: чего ждать от курса через неделю

Эксперты также не исключают, что повышение процентов по депозитам будет продолжаться, по крайней мере некоторое время.

"Рост ставок по депозитам зависит от продолжительности тенденции к ослаблению гривни. Пока гривня падает, банки и НБУ будут стремиться повышать ставки, чтобы снизить отток", – считает Владимир Позний.

Однако продолжать повышать стоимость депозитов до бесконечности не получится. На время карантина Нацбанк запретил банкам повышать ставки по кредитам, а проценты по депозитам не могут превышать или даже равняться процентам по кредитам. Поэтому ресурс для роста депозитных ставок достаточно ограничен.

В дальнейшем ситуация в украинской банковской системе будет во многом зависеть от ситуации на внешних рынках.

"Еще один фактор влияния – внешний, поскольку многое зависит от ситуации на мировых финансовых рынках. Если относительное спокойствие продлится, а рынки найдут путь к росту, отток средств с развивающихся и, в частности, с кредитных рынков снизится. А интерес к высокодоходным активам и валютам, в том числе украинским, будет расти. Если улучшения не произойдет, ситуация может превратиться в катящийся ком, который вбирает в себя все больше кредитных рисков на фоне ухудшения деловых перспектив", – предупреждает Владимир Позний.

Олег Яременко также видит в будущем большие риски для финансовой системы. А поэтому считает, что сейчас невозможно делать прогнозы на длительное время и давать советы.

"Когда премьер-министра Эстонии спросили, что будет через месяц, он ответил: "Я не знаю даже, что будет завтра". Дело в том, что этот кризис получился чересчур системным. Речь не только о пандемии. Это испытание на прочность всех институтов, в том числе финансовых", – считает Олег Яременко.

По его словам, есть большая вероятность того, что нынешний кризис нанесет удар по банковской системе. Однако в любом случае эксперт советует делать запасы.

"Сейчас в первую очередь нужно делать запасы. Банковские или нет – не берусь советовать", – говорит Олег Яременко.

Как работают во время карантина банки и другие стратегические учреждения, смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама