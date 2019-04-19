Картка Visa, яку можна купити в магазині

Незабаром в Україні з’явиться зручний платіжний продукт від Visa та Uplata

У 2018 році Україна зайняла 4 місце у світі за кількістю безконтактних платіжних операцій через смарт-годинники, браслети та смартфони. Попит на платіжні інновації і інструменти зростає кожного дня. Та на заваді йому часто стають складнощі українських банківських та фінансових установ, бюрократичні затримки та черги.

Щоб спростити доступ до платіжних інновацій та безготівкових платежів, сервіс Uplata, за підтримки міжнародної платіжної системи Visa, випускає на український ринок припейд-карту "Visa інша". Такий формат карток дуже популярний у Європі. Припейд-карту отримати набагато простіше, ніж банківську платіжну картку. Для цього не потрібно звертатися до банку, надавати копії паспорту та ІПН і чекати. Картку "Visa інша" можна буде замовити на найближче відділення "Нової пошти" або просто купити в магазині біля дому. Щоб активувати таку картку, необхідно лише відправити смс.

Картка стане у нагоді у багатьох випадках, навіть коли у вас вже є відкритий банківський рахунок:

Батькам допоможе навчити дитину користуватися безготівковими платежами, банкоматом, терміналом самообслуговування, безпечно купувати в інтернеті та сплачувати за послуги у мобільному додатку. Звіт по витратам дитячої картки можна буде побачити у своєму смартфоні. А якщо дитина загубить карту – заблокувати рахунок, перевести кошти та замовити нову картку можна за декілька хвилин прямо у мобільному додатку.

"Visa інша" допоможе захистити основний рахунок або кредитний ліміт. Перекажіть на картку кошти з основного рахунку без комісії на сервісі uplata.ua та витрачайте лише ту суму, яку запланували. Це також зручно, коли ви відправляєтесь у активну відпустку та не маєте бажання носити зарплатну або кредитку картку з собою на прогулянці Карпатами або засмагаючи на одеському пляжі.

З карткою просто допомагати батькам та родичам, що мешкають у віддалених районах. Замовте "Visa інша" з доставкою на поштове відділення та поповнюйте дистанційно. Зручно, що для відкриття картки не треба відправляти родичів до банку, надавати документи та довго чекати на випуск.

Фрілансери, молоді мами та люди без відкритого банківського рахунку за допомогою "Visa інша" зможуть отримати сучасну платіжну картку без звернення в банк, без черг, у будь-який час 24/7. На картку можна отримувати грошові перекази за виконані проекти та підробітки, або, наприклад, за продаж дитячих речей на маркетах. А можна просто поповнити картку готівкою та заощаджувати на комісіях за сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, купувати онлайн або переказувати гроші за вигідними тарифами.

Для нерезидентів та туристів картка стане безпечною альтернативою готівки та допоможе убезпечити основний банківський рахунок від блокування. Оскільки картка не потребує документів, нерезиденти можуть отримати її у найближчому магазині, активувати через смс з номеру українського оператора та безпечно користуватися безготівковими розрахунками по Україні без жодних проблем.

Картка буде оснащена сучасним NFC-чіпом та дозволить розраховуватись безконтактно, а також її можна підключити для розрахунків через ApplePay та GooglePay. Керувати карткою можна за допомогою сучасного мобільного додатку. Навіть якщо ви або ваші родичі не мають смартфону, керування доступне за допомогою звичайних смс, особистого кабінету на сервісі uplata.ua або через гарячу лінію.

Картка "Visa інша" допоможе багатьом українцям отримати простий доступ до безготівкових операцій та не ускладнювати життя візитами до банківських установ.

Карта з’явиться у вільному продажу незабаром, а попереднє замовлення можна оформити вже сьогодні на insha.cards

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