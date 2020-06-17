Карточки для пенсий и депозиты в селах: что изменит превращение "Укрпочты" в банк

Недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты". Документ еще предстоит одобрить во втором чтении, и если это произойдет, национальный почтовый оператор получит право расширить перечень услуг.

"Укрпочта" и сейчас осуществляет ряд финансовых операций. Например, занимается обменом валют, выдачей наличных, оплатой счетов и денежными переводами. Но новый законопроект дополняет этот список, предлагая почте право привлекать депозиты, открывать и вести банковские счета для физ- и юрлиц, а также выпускать платежные карточки.

В компании объясняют: банковские услуги будут рассчитаны в основном на жителей отдаленных сел и пгт. А вот с обычными банками в городах почта конкурировать не собирается. Сайт "Сегодня" узнал у "Укпрочты", какими сервисами смогут воспользоваться украинцы в далеких селах, и зачем это нужно.

Коммуналка и пенсии "как в банке"

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В "Укрпочте" уверены, что новые правила помогут украинцам из отдаленных уголков страны экономить – и деньги, и время. В частности, могут уменьшится расходы на оплату коммунальных платежей – за счет более низких почтовых тарифов. Дело в том, что украинцы, оплачивая коммуналку наличными, также платят за обработку платежей – около семи гривен за одну квитанцию. С введением безнала это должно измениться.

"Например, бабушка Галина Петровна в год дополнительно платит в среднем 220 гривен за обработку своих платежек на почте. Оплачивая коммуналку безналично на той же "Укрпочте", бабушка будет платить "0" грн за платежку, а соответственно ежегодно сможет экономить около 200-300 грн", – подсчитали в компании.

За счет того же могут подешеветь и товары, которые продаются на почте, – например, стиральный порошок за счет перевода оплаты в безнал может подешеветь на 3-5 гривен за пачку.

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А за пенсиями и соцвыплатами не придется ходить в отделение или ждать почтальона с наличными на дому. Если почте разрешат открывать счета и выдавать карточки, даже у тех, кто живет вдали от отделений обычных банков, появится возможность получать деньги на карточку.

"Карты и безналичные расчеты – это удобно и быстро. Конечно, переход сельского населения для оплаты карточкой не произойдет за месяц или два. Однако осознание того, что оплата коммуналки, покупка газеты, оплата отправления будет занимать всего несколько минут, а соответственно и очереди будут уменьшаться – аргумент "за". <...> Клиенты самостоятельно смогут выбирать, какой вариант доставки пенсий или соцвыплат им удобнее – на карточку или наличными", – говорят в "Укрпочте".

Депозиты и кредиты вместо денег "под матрацем"

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Несмотря на то, что доходность вкладов падает, украинцы, которые имеют доступ к банковским услугам, постоянно наращивают объем депозитов. В селах же сбережения девать некуда – только хранить наличными, говорят в "Укрпочте". Это не позволяет получать проценты. Кроме того, деньги могут просто украсть.

Депозиты почта собирается предлагать под 6% годовых. При этом обращаться в отделение будет не обязательно – открыть депозитный счет можно будет онлайн с помощью консультанта.

"Укрпочта", как и все банки в Украине, станет членом и будет платить взнос в Фонд гарантирования вкладов. Это означает, что деньги на депозитном счете защищены. Любые вклады до 200 тысяч гривен вернутся даже в случае, если что-то произойдет с "Укрпочтой", – добавляют в компании.

Согласно законопроекту о почтовом банке, почта также сможет предлагать жителям отдаленных населенных пунктов кредитные продукты. Правда, не самостоятельно, а от других украинских банков. То есть в этом случае кредитовать будет не национальный почтовый оператор, а именно банк, программу которого выберет человек.

"Укрпочта" выступит посредником для получения средств и погашения кредита. То есть клиент сможет сможет оплачивать заем по безналу в любом отделении почты, а не ездить с набитыми наличностью карманами в отделение банка в райцентр.

Онлайн-торговля в селе

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Несмотря на то, что в селах проживает 15 млн человек экономически активного населения – малого бизнеса, фермерских хозяйств, – потратить деньги там довольно сложно. Полноценно включить этих людей в финансовую системы страну может онлайн-торговля. Но пока что жители отдаленных уголков страны практически не имеют доступа к торговле в интернете.

Если закон примут, "Укрпочта" сможет не только предоставлять услуги по оплате и доставке таких покупок, но и запустить сервисы онлайн-коммерции.

"В украинских отдаленных селах проживают миллионы людей. Многие из них изготавливают украшения, шьют одежду, выращивают овощи и фрукты, готовят варенье, рисуют картины, лепят из глины, делают изделия из кожи и многое другое. Почтовый банк – это возможность открыть онлайн-коммерцию для села и реализовать сбыт товаров за пределами района, с официальной оплатой на карту продавца (ФЛП)", – объясняют в компании.

Кроме того, почтовый банк поможет и самой "Укрпочте". Компания сможет сохранить отделения в некоторых населенных пунктах, так как планирует начать зарабатывать больше.

Впрочем, против окончательного принятия законопроекта о почтовом банке выступает регулятор – Национальный банк Украины. Там уверены, что превращение "Укрпочты" в банк исказит конкуренцию на рынке банковских услуг. Преимущество перед банками хотя бы в том, что "Укрпочта" имеет отделения во всех селах. А банковские офисы открывают только там, где живет не менее десяти тысяч человек. Кроме того, в Нацбанке говорят: проконтролировать, куда пойдут деньги вкладчиков "Укрпочты", будет невозможно.

Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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