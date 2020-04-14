Кирилл Шевченко: мы уже вплотную подходили к 12% по ипотеке

О том, как работает банковская система Украины в условиях пандемии, какие отрасли экономики оказались наиболее уязвимы и какой прогноз экономической ситуации дают специалисты, рассказал Кирилл Шевченко, глава государственного "Укргазбанка". Эту должность он занимает с 2015 года, а с середины апреля 2020 года наблюдательный совет переизбрал его еще на один пятилетний срок.

Насколько "Укргазбанк" подготовлен к карантину?

По словам Кирилла Шевченко, банк разработал комплекс мер безопасности на опережение, еще до объявления карантина. Ввели так называемый санитарный режим:

в отделениях ежедневно использовались дезинфицирующие средства, ими тщательно обрабатывали поверхности, с которыми люди контактировали больше всего;

персонал стал работать в масках;

на входе у посетителей замеряли температуру.

Специалисты постоянно анализировали опыт европейских стран, адаптировали его к украинским реалиям и внедряли. В итоге, принятые меры по уровню безопасности не уступают зарубежным, а по некоторым пунктам превосходят их.

"Укргазбанк" не закрыл ни одного отделения. Как утверждает Кирилл Шевченко, такого нет и в планах – разве что по распоряжению правительства. Не планируют и сокращений штата: за всеми сотрудниками сохраняют и рабочие места, и зарплату. По утверждению банкира, регламент работы отделений – это, скорее, компетенция НБУ. В любом случае окончательные решения будут приниматься на уровне правления (собственник банка – Кабмин, государству принадлежит почти 95% акций) и согласовываться с Наблюдательным советом.

Чтобы свести к минимуму риск распространения вируса, всех, кого было возможно, перевели на удаленный режим работы. Остальные продолжают ездить в отделения, но полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами. Для более надежной дезинфекции отделений закупили бактерицидные лампы.

Лучшее решение во время карантина– онлайн-банкинг и удаленное обслуживание

Кирилл Шевченко поддерживает карантинные мероприятия и считает, что минимизация социальных контактов позволит остановить эпидемию. Особенно это касается наиболее уязвимых возрастных групп – пенсионеров и тех, кто получает социальную помощь.

В "Укргазбанке", возглавляемом Кириллом Шевченко, был принят ряд специальных мер:

При перевыпуске карты сразу доступны для использования через мобильное приложение "Экобанк онлайн", ими можно рассчитываться через сервисы бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Достаточно установить Google Play или Apple Pay.

Клиентов заранее уведомляют о том, что срок действия карты подходит к концу. Дальше достаточно заявки, чтобы банк выпустил новую карту. Для получения не нужно приходить лично – работает курьерская доставка на дом.

Пластиковые карты, срок которых истек, не будут блокироваться. Ими по-прежнему можно расплатиться в магазине или снять деньги в банкомате. Срок действия продолжен на 90 дней.

По информации Кирилла Шевченко, в итоге, личные посещения отделений "Укргазбанка" снизились минимум на 20%, а в некоторых точках – и на 50%.Одновременно возросло количество скачиваний мобильного приложения "Экобанк онлайн" – тоже примерно на 20% ежедневно.

С чем связана нехватка наличной валюты в отделениях?

Кирилл Шевченко сообщил, что причиной стали не банковские ограничения, а снижение количества авиаперелетов. Наличная валюта доставлялась регулярными авиарейсами, количество которых резко упало из-за закрытия границ и остановки пассажиропотоков. Поэтому "наличку" привозят с задержкой и иногда ее меньше, чем требуется.

При этом в безналичном варианте можно спокойно приобретать, обменивать или переводить на другой счет нужное количество валюты. Никакие ограничения не планируется вводить и в дальнейшем ни по операциям с валютой, ни по депозитам. Кирилл Шевченко считает, что это может спровоцировать необоснованный скачок спроса, ведь забирать средства начнут просто "про запас", даже если в них нет реальной необходимости.

Реструктуризация кредитов физических и юридических лиц

По распоряжению правительства с 1 марта по 30 апреля 2020 года банки не могут применять штрафные санкции по потребительским кредитам. По словам Шевченко, "Укргазбанк" разработал ряд схем, которые позволят реструктуризировать проценты или тело кредита, перенести оплату на более поздний период. Как и с юридическими лицами, такие варианты доступны клиентам, которые добросовестно выполняли свои обязательства до начала карантина.

Что касается кредитования бизнеса, то специалисты еще зимой определили наиболее уязвимые отрасли:

торговые и развлекательные центры;

транспорт, включая авиаперевозки;

отельный и туристический бизнес;

строительство;

общепит.

Предположения полностью оправдались – за помощью обращаются компании преимущественно из этого списка. Они первыми столкнулись с финансовыми сложностями на фоне спада потребительской активности и отмены контрактов. По утвержденным правилам реструктуризации, банк пойдет навстречу добросовестным клиентам. Они могут рассчитывать на максимальную лояльность. Злостные неплательщики в категорию льготников не попадут.

В такой ситуации важная задача сотрудников – отличать тех бизнесменов, чьи фирмы действительно попали в сложную ситуацию, от тех, кто просто хочет нажиться на разработанных в кризис программах.

Временные каникулы позволят бизнесу остаться на плаву. Когда ситуация стабилизируется, компании вернутся к нормальной жизни, то есть об увеличении доли нерабочих кредитов речь пока не идет.

По мнению Кирилла Шевченко, Нацбанк в ближайшее время должен изменить схемы рефинансирования. Те, что действовали до пандемии, требуют коррекции в соответствии с новыми условиями.

Стабильность в непростой экономической ситуации

После нескольких недель карантина сложно найти отрасль экономики, которая бы не пострадала от введенных мер. Дело в том, что изменяются не только условия ведения бизнеса, но и поведение клиентов. Это касается и депозитов, и займов.

Наиболее стабильная ситуация пока у продуктовых магазинов. Объемы продаж еды и сопутствующих товаров в последние недели сравнимы только с предновогодним уровнем. Правда, не совсем понятно, сколько продержится такой всплеск активности, и что последует за ним, если карантин продержится достаточно долго.

По словам Шевченко, кредитный портфель "Укргазбанка" в конце 2019 года выглядел примерно так:

наибольшую долю занимала альтернативная энергетика – 23%. В последние годы активно финансировались проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии (солнечные, ветровые, гидроэлектростанции, биотопливо);

второе место традиционно за газотранспортной отраслью – 15%;

замыкала тройку лидеров торговля – около 10%;

далее с чуть меньшими долями – пищевая промышленность и сельское хозяйство.

На данный момент удельный вес наиболее пострадавших от пандемии отраслей Кирилл Шевченко оценивает примерно в 12%. В прошлом году нормативная база Нацбанка сдерживала кредитование, и агрессивного роста кредитного портфеля не было.

Что касается депозитов, то заметно стремление открывать вклады в валюте. На фоне 20% девальвации гривны за три месяца такое решение вполне логично и предсказуемо. В целом, ситуация с вкладами остается стабильной. Банк постоянно напоминает вкладчикам, что главное во времена кризисов – спокойные и взвешенные решения, особенно если они касаются финансовой сферы.

Возможно ли снижение процентных ставок?

До эпидемии были заявления о планах значительного снижения процентных ставок. Например, правительство анонсировало ипотечные займы под 12% годовых. Как сообщил Кирилл Шевченко, "Укргазбанк" работал в этом направлении:

была запущена правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", призванная стимулировать малый и средний бизнес.

ипотека стоила 15,5%.

специалисты банка разработали предложения, которые позволили бы снизить ее до 10%, и передали пакет документов правительству.

Мировой кризис, спровоцированный пандемией, существенно скорректировал эти планы. В ближайшее время существенного снижения ставок ожидать не приходится. Вероятнее всего, банки в условиях конкуренции и борьбы за ресурсы (вклады малого и среднего бизнеса) начнут поднимать ставки по депозитам. И, соответственно, вырастут ставки по кредитам.

Видимых причин для дальнейшей девальвации пока нет

Как считает глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, Минфину уже сейчас намного сложнее привлекать внешнее финансирование. Экономические рынки нестабильны, и многие инвесторы выводят средства из проектов, связанных с развивающимися странами. Это затронуло и Украину. На первый план выходит сотрудничество с Международным валютным фондом, помощь которого позволит пережить сложные времена с минимальными потерями.

В прошлом году в Украине был зафиксирован самый высокий уровень укрепления национальной валюты. Еще одним мировым рекордом стала разница между учетной ставкой и уровнем инфляции. Кирилл Шевченко называет их антирекордами и считает, что именно такая монетарная политика стала одной из причин нынешней девальвации. Еще один результат – разбалансировка учетной ставки и уровня инфляции.

По его оценкам, видимых оснований для дальнейшего ослабления гривны нет (если говорить о соотношении спроса и предложения). Но есть факторы, не поддающиеся прогнозу. В их числе – теневая часть экономики. Мировой банк оценил ее объем в Украине примерно в 50%. Давать прогнозы по действию этого фактора никто не может, а он способен непредсказуемым образом влиять и на финансовую ситуацию в целом, и на курс национальной валюты в частности.

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