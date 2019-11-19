Кодекс о банкротстве: кому простят долги, и кому придется платить

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Вступивший в силу в Украине новый кодекс о банкротстве позволяет любому украинцу объявить о своей неплатежеспособности. Но о каждом ли долге идет речь?

Киевлянка Татьяна живет в двухкомнатной квартире, которую раньше делила с мужем. И, если ранее Татьяна делила жилье с благоверным, теперь – только с дочкой Мартой. 11 лет назад муж-предприниматель влез в долги. Татьяна взяла кредит в банке, заложив собственную квартиру.

"Около восьмидесяти тысяч долларов. Бывшему мужу были очень нужны деньги. И заодно сделала ремонт, который сейчас есть", – вспоминает Татьяна.

Кредит женщина выплачивала три года, а потом все произошло одновременно – курс доллара взлетел, родился ребенок, а муж оказался не надежным.

"Муж, к сожалению, оказался мало того, что алкоголиком, еще и альфонсом", – говорит женщина.

Теперь Татьяна должна больше, чем когда-то занимала, и эта сумма для нее неподъемная. А банк категорически отказывается идти на уступки, даже несмотря на суды. Адвокат Ярослава Абраменко отмечает, что помочь женщине может новый Кодекс по процедурам банкротства, который вступил в силу с 21 октября. Документ позволяет должнику самому планировать выплаты банку, а также определяет минимум денег, которые должны остаться у семьи.

"Размер суммы, которая ежемесячно остается должнику – не меньше одного прожиточного минимума на должника и на каждое лицо, которое находится на его иждивении", – говорится в кодексе.

Сначала Татьяне нужно обратиться в суд с просьбой о реструктуризации кредита. Адвокат уверена, что платежи существенно уменьшатся.

"Это не будет полный платеж, это даже не будет половина платежа. Это будет примерно где-то 25-30% от заработной платы. И она в течение пяти лет будет погашать этот кредит", – говорит адвокат.

А если банк не согласится на эти условия, есть и другой вариант – объявить собственницу квартиры банкротом. В этом случае банк потеряет все, считает адвокат.

"Мы докажем, что ей даже всей зарплаты не хватит, чтобы выполнить условия банка. Если человека признают банкротом, то все его долги аннулируются", – говорит адвокат.

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Еще одна история. Светлана из Днепропетровской области – мать троих детей. Вместе с мужем они тяжело заболели и взяли несколько кредитов на лечение. И хотя семья, как может, возвращает деньги, им каждый день угрожают коллекторы. Например, говорят, что заберут детей из садика и школы. Муж уже закрыл два кредита – в одном было 3,5 тысячи гривен, а отдавать пришлось девять, во втором – было 7 тысяч, а вернули банку 11.

"Я из-за страха полностью потеряла здоровье, живу на успокоительных. Звонила в полицию, а участковый сказал "Заплатите им, в чем проблема? Я не могу к вам подъехать", – рассказывает Светлана.

Как объясняет юрист Александр Порошин, от мелких кредитов Кодекс по процедурам банкротства не защитит – победа в суде вряд ли окупит гонорар адвокату, судебные сбор и плату арбитражному управляющему, который оценивает имущество и доходы заемщика. Но есть и другой способ влияния на микрокредиторов.

"Не платите два‑три месяца по этим платежам. Они будут понимать, что не идет свежая копейка каждый месяц. И часто такие организации уже идет на уступки. В принципе, можно даже выторговать то, чтобы заплатить только тело кредита, не платить проценты и пеню", – говорит юрист.

Что говорят банкиры

Банкам новый кодекс наступил на горло, признаются банкиры. В то же время, они верят, что документ оживит их отношения с клиентами и поможет преодолеть кредитный застой, который образовался пять лет назад. Обычные украинцы – не бизнесмены – должны финучреждениям 214 млрд гривен. 84 миллиарда из них – это проблемные кредиты. И банки готовы простить большинство долгов, чтобы вернуть хотя бы часть.

"Оцениваем, что где-то 30 млрд гривен вернется. Банкам лучше получить что-то, сделать расформирование резервов и жить дальше, чем ничего не получать и сидеть с этими кредитами на балансе", – объясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Предыдущая процедура банкротства была ужасной, говорит директор департамента одного из банков Арсен Милютин. Но и новая не идеальна. Закон не наказывает тех, кто скрывает дорогое имущество. И определяет, что социальное жилье – то есть то, которое нельзя забирать – исключительно по размеру, а не по стоимости.

"Я не понимаю, почему, например, лицо, которое не рассчитало силы, купило квартиру в элитном доме в центре Киева – небольшую, пусть 60 метров – должно там жить? Мне кажется это несправедливым", – говорит Милютин.

Детальнее о новом кодексе читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Новый закон: кому выгодно стать банкротом".

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