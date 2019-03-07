Доллар в Украине ушел в пике: когда курс остановит падение
Население стало более финансово грамотным, а заявления политиков перестали влиять на курс, отмечают эксперты
Сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс "зеленого" на уровне 26,48 грн/долл, таким образом доллар за неделю – с 28 февраля – просел на 33 копейки. Так низко доллар не падал с конца июля 2018 года. Стоит ли ждать изменения тенденции и когда это может произойти, "Сегодня" расспросили у специалистов.
По мнению экономического эксперта Тараса Козака, спрос на валюту сейчас традиционно низкий до осени.
"Сегодня курс рыночный, поэтому плавающий. Коридор 26 – 27,5 грн/долл. вполне объективный, таким и останется в марте, если не будет никаких катаклизмов, связанных с выборами", – отметил экономический эксперт Тарас Козак.
Финансовый эксперт Анатолий Заика прогнозирует незначительные колебания доллара.
"Плюс–минус 10–15 копеек – это нормальная рыночная ситуация, которую можно ожидать до конца марта. Исключение – существенные изменения в военном плане, но это будут мгновенные краткосрочные всплески", – сказал эксперт.
Впрочем, уже с лета-2019 тенденция укрепления гривни прекратиться, считает экономист Алексей Кущ.
"Нацбанк будет останавливать ревальвацию на уровне до 27 грн/долл, плюс-минус 20 копеек, до конца апреля. Где-то с июня–июля последует обратная тенденция – возможно до 28 грн/долл. Все зависит от скорости выхода нерезидентов с ОВГЗ (облигациями внутреннего займа)", – сказал эксперт.
По наблюдениям Анатолия Заики, заявления политиков уже не оказывают существенного влияния на курс. Экономисты отмечают, что население стало более финансово грамотным и не реагирует ажиотажем на курсовые виражи. Поэтому панический спрос уже тоже не оказывает влияния на стоимость валюты.
Ранее эксперты в комментарии для "Сегодня" отмечали, что на курс гривни в 2019 году будут оказывать несколько основных факторов: влияние снижение бюджетных поступлений от внешнеэкономической деятельности и высокие выплаты по внешнему долгу. При этом фактор сезонности постепенно теряет значение.
Более подробно о том, чего в ближайшее время ждать от курса доллара в Украине, читайте в материале "Весенний курс валюты: как поведет себя доллар перед выборами".
Кроме того, эксперты попытались спрогнозировать, каким будет курс гривни в течение всего 2019 года:
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