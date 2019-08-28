Когда снизят учетную ставку: Смолий озвучил цель на два года

Яков Смолий, глава НБУ / Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) снизит учетную ставку, которая сейчас установлена на отметке 17%, до 9% в 2020 году и до 8% – в 2021-м, если будут соответствующие экономические условия. Об этом заявил председатель регулятора Яков Смолий в интервью The Page.

"Мы задекларировали и дали понять рынку и всем заинтересованным сторонам, что будем снижать ставку в соответствии с экономическими условиями. Наша цель – снизить учетную ставку до 9% к концу 2020-го и 8% – к концу 2021 года. А инфляция за это время должна достичь 5%", – сообщил он.

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По его словам, НБУ ожидает, что в 2020 году инфляция будет снижаться более стремительно.

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"Но и в этом году при благоприятных факторах можем рассмотреть возможность смягчить монетарную политику и снизить ставку", – добавил Смолий.

Глава Нацбанка назвал высокую учетную ставку "болезненным моментом", сдерживающим кредитование реального сектора экономики, а низкую инфляцию – "фундаментом будущего экономического роста". Он также напомнил, что украинская экономика уже растет 14 кварталов подряд.

Новости "Сегодня" писали, что последний раз НБУ снижал учетную ставку в июле 2019 года – до 17%.

До этого она уменьшилась в апреле. Тогда учетная ставка снизилась с 18% до 17,5% впервые за два года. В течение двух лет регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции.

НБУ использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой – при ее снижении банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и ставка доходности государственных облигаций.

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