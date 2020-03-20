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Когда стабилизируется доллар и каким будет курс: эксперт назвал цифры

20 марта, 11:40

Александр Панченко, Екатерина Степаненко

По прогнозам аналитиков, к концу марта курс доллара пойдет на спад

На валютном рынке продолжается напряженная ситуация. Курс доллара растет, украинцы ломают головы над тем, как купить доллары, если их нет в обменниках, Нацбанк продает валюту. чтобы стабилизировать ситуацию. При этом финансовые аналитики категорически не советуют населению поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

"На падении курса гривни сейчас очень сильно играют спекулянты, но если Нацбанк "закрутит гайки", то спекуляция остановится, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Пока НБУ не предпринимает достаточно мер для этого. В частности, специалисты отслеживают продажи партий валюты некоторым комбанкам по заниженному курсу, откуда она конвертируется в наличные и уходит с "наваром" в обменники".

По его словам, если сейчас НБУ пресечет такие "утечки", то курс будет около 26 гривен за доллар.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин уверен, что действия Нацбанка вполне соответствуют сложившейся ситуации на валютном рынке.

"Регулятор не стремится залить рынок валютой, а сбивает панические настроения, продавая ее на межбанке по мере надобности, – отметил Шевчишин. – Ситуация должна проясниться в ближайшие два-три дня. Но уже видно, что наличный рынок стабилизируется, ищет равновесный курс, который, думаю, окажется в коридоре 28-28,5 грн/доллар. Спрос населения на валюту снижается".

В тренде
"Долларов хватит на всех": НБУ начал помогать банкам с наличной валютой

Эксперт ожидает, что к концу марта курс опустится еще на гривню – до 27-27,5 грн/доллар. Но ниже ревальвация уже маловероятна, тем более, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 27 грн/доллар. Его снижение до 23,5-24 грн/доллар в течение последних трех месяцев привело к недопоступлениям в бюджет почти на 20 млрд грн за счет недобора налогов, номинированных в валюте. Это, например, акцизы на импортируемое топливо.

Подробнее о том, что происходит с курсом валют прямо сейчас и будет происходить на грядущей неделе, читайте в материале: Гривня ушла в пике: что будет с курсом доллара

Банковская система Украины работает в обычном режиме и обладает достаточным объемом средств для обслуживания клиентов и выполнения всех операций. Такое заявление 17 марта сделала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на брифинге. При этом она призвала клиентов банков по возможности воздержаться от посещения банковских отделений для сохранения здоровья, используя дистанционные сервисы, поскольку купюры могут способствовать распространению вируса.

А новости "Сегодня" подробно рассказывали о том, как проводят процесс обеззараживания купюр.

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Источник: Сегодня

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