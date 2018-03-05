Когда Украина продаст ПриватБанк: Данилюк назвал сроки

Сегодня, 07:46

Государство настроено существенно уменьшить свою долю в банковском секторе Украины

. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Приватизация государственных банков – Укргазбанка и ПриватБанка – завершится в течение пяти лет. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Продажа двух банков, Укргазбанка и ПриватБанка, завершится в течение пяти лет. Это может быть чуть раньше, но мы ставим пять лет как горизонт для приватизации. Также речь идет о продаже доли в Ощадбанке", – заявил Данилюк во время конференции Dragon Capital.

Напомним, ранее Кабинет министров раскрыл стратегию реформ госбанков Украины. В целом Минфин собирается почти вдвое снизить долю государственных банков в банковской системе страны.

На данный момент доля государства в банковской системе страны превышает 50% как по активам, так и по депозитам населения. Такой показатель считается опасным, отмечают эксперты Национального банка и Министерства финансов Украины.

Подробнее о ситуации в банковской сфере и ее государственном сегменте читайте на сайте "Сегодня" в интервью с главой Укргазбанка: "Теневые деньги делают инфляцию непредсказуемой".
приватизация, ПриватБанк, данилюк, госбанки, Укргазбанк

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Источник:

УНН

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