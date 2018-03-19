Когда украинцам ждать дешевого доллара: эксперты дали прогноз

Будущий курс доллара в Украине зависит от того изменится ли политика регулятора после назначения руководителем НБУ Якова Смолия. Такое мнение выразил глава Украналитцентра Александр Охрименко.

"Валютную стратегию определяет глава НБУ. Если она не поменяется, будет ревальвация. Доллар будет стоить до лета 26 и даже 25,8 грн. Если же НБУ начнет массово скупать валюту – тогда будет небольшая девальвация. Доллар поднимется где-то до 27 грн и будет держаться на этом уровне", – говорит Охрименко.

По мнению эксперта, нынешний рост доллара вызван тем, что "Нафтогаз" вышел на аукцион закупать валюту. Охрименко прогнозирует, что в скором времени вновь будет ревальвация гривни.

Экономист Борис Кушнирук не согласен – он считает, что доллар дешевле 26 грн был связан со спекулятивным компонентом. Причин для такого курса в ближайшем будущем не ожидается, уверен эксперт.

"Я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы доллар был по 25 грн. Я и раньше говорил, что курс доллара окажется в коридоре между 26 грн и 27 грн, и в таких же значениях будет держаться до начала или до середины августа. Потом гривня начнет обесцениваться", – считает экономист.

Недавнее падение доллара до менее 26 грн Кушнирук связывает с тем, что нерезиденты завели в Украину большое количество – иностранцы покупали украинские облигации внутреннего займа.

"То укрепление гривни, которые мы недавно наблюдали, носит спекулятивный характер. В НБУ считают, что могут побороть инфляцию за счет повышения учетной ставки. И после очередного повышения ставки до 17% нерезидентам было выгодно завести в Украину доллары. В феврале они меняли их на гривню и покупали облигации, а в августе продадут облигации, купят доллары и получат доходность до 20% годовых. Такой доходности они больше нигде не получат", – говорит Кушнирук.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Колебания курса: сколько будет стоить самый дешевый доллар в 2018 году".