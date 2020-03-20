Когда в банках опять появятся доллары: Нацбанк дал ответ

На следующей неделе ситуация с наличной валютой банках придет в норму

Пока украинцы ломают головы над тем, как купить доллары, если их нет в обменниках, Нацбанк не только достаточно активно подпитывает межбанковский рынок валютой, но и разъясняет сложившуюся ситуацию с курсом и сообщает о своих дальнейших действиях.

Так, замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что перебои с наличной валютой к началу следующей недели должны быть ликвидированы.

"17 марта были первые рейсы, которые доставили иностранную валюту. В ближайшие дни предвидится еще одна поставка большого объема наличной иностранной валюты", – сообщил Олег Чурий.

Банкир добавил, что население активно выкупало валюту: на прошлой неделе и в понедельник объем выкупленной налички составил примерно 300 млн долларов, это на порядок больше обычного.

Несмотря на значительный спрос на валюту, НБУ не планирует вводить ограничения, а будет продолжать продавать валюту из резервов.

"Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов США, и мы продолжим как проводить валютные интервенции при необходимости, так и выполнять обязательства по внешним долгам", – сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Подробнее о том, что происходит с курсом валют прямо сейчас и будет происходить на грядущей неделе, читайте в материале: Гривня ушла в пике: что будет с курсом доллара

Банковская система Украины работает в обычном режиме и обладает достаточным объемом средств для обслуживания клиентов и выполнения всех операций. Такое заявление 17 марта сделала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на брифинге. При этом она призвала клиентов банков по возможности воздержаться от посещения банковских отделений для сохранения здоровья, используя дистанционные сервисы, поскольку купюры могут способствовать распространению вируса.

А новости "Сегодня" подробно рассказывали о том, как проводят процесс обеззараживания купюр.

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