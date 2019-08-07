Борьба с обманчивой рекламой и скрытыми комиссиями: в НБУ появилось новое управление

В Нацбанке заявили, что финсектор нуждается в эффективном механизме защиты прав клиентов банков

/ Фото: пресс-центр НБУ

Функция защиты прав потребителей финансовых услуг должна заработать в Национальном банке Украины (НБУ) в начале 2020 года, уже создано соответствующее управление. Об этом заявил глава регулятора Яков Смолий в ходе круглого стола с представителями финсектора.

Сама концепция была предложена для общественного обсуждения в июне этого года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По словам Смолия, финансовый сектор нуждается в эффективном механизме защиты прав клиентов банков.

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"Для комплексного осуществления этой функции мы создали новое подразделение в Национальном банке – управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования", – подчеркнул председатель НБУ.

Представители центрального банка обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финуслуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки (сокрытие тарифов и комиссий), а также ложная реклама.

"Обманчивая реклама и скрытые комиссии в краткосрочной перспективе позволяют банкам получить прибыль, однако в долгосрочной – разрушают доверие населения к банковской системе. Такая ситуация не способствует росту экономики и восстановлению кредитования. Именно поэтому мы планируем установить требования к раскрытию информации банками на их сайтах и в рекламе", – отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".

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