Когда ждать доллара по 28: эксперт назвал условия

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 29 июля на межбанковском валютном рынке Украины вырос в продаже до 27,79 гривен, а цена покупки осталась на вчерашнем уровне. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что министерство финансов Украины во вторник привлекло в госбюджет 7,07 млрд гривен и 130,5 млн долларов за счет размещения ОВГЗ. При этом уже сегодня запланировано погашение 13,4 млрд гривен, а на следующей неделе – 16 млрд гривен и 140 млн долларов по ОВГЗ. Вероятно, правительству понадобятся дополнительные средства, так как рефинансирования через новые выпуски будет не достаточно", – объяснил эксперт.

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По его словам, полученная за счет погашения облигаций ликвидность может в перспективе выйти на валютный рынок, и этот фактор будет сдерживать продавцов валюты.

"Если последние в ожидании ослабления гривни будут придерживать валюту, или экспортеры получат под конец месяца возмещения по НДС, то рынок пойдет вверх. При этом НБУ будет стараться сдерживать ослабление. Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит волатильность и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 грн/долл. Подход курса к отметке 28 гривен за доллар возможен, если регулятор не выйдет на рынок с интервенцией", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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