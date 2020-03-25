Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что экономика Украины просядет, а курс доллара может достичь 30 гривен. В минувшем году эксперты полагали, что в 2020-м экономика Украины продемонстрирует рост на 2,8%. Но несколько дней назад генеральный директор компании Томаш Фиала в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" представил новый прогноз, скорректированный в связи с пандемией.

Теперь базовый прогноз Dragon Capital предполагает, что ВВП Украины сократится на 4%, а пессимистический сценарий допускает падение ВВП и вовсе на 9%. И это еще при условии продолжения сотрудничества с МВФ.

"Я думаю, в лучшем случае повторится та рецессия, тот кризис, который у нас был в 2009 году. Это если карантин в странах Европейского Союза, в США и в Украине продлится три месяца и не затянется до второго полугодия. Если у нас пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с III квартала начать работать, то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1-2% (это большее сокращение, чем было в 2009 году). В Украине тогда сокращение ВВП будет на 4%. Но так как тренд продолжается, это может оказаться не базовым, а оптимистическим сценарием", – сказал, в частности, Фиала.

При таком варианте развития событий курс доллара к концу года может вырасти до 30 гривен, инфляция составит 5%, прогнозируют в Dragon Capital.

В тренде Когда ждать доллара по 30 гривен: эксперт назвал условия

Также ожидается большой рост безработицы и падение доходов бюджета. Соответственно, снизятся возможности государства по социальным выплатам.

Подробнее узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Какой будет инфляция и курс доллара из-за коронавируса: прогнозы экспертов".

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