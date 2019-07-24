Когда ждать доллара по 30 гривен: МВФ обновил прогноз

Фонд улучшил оценки для гривни на ближайшие годы

Фото: jcomp / Freepik.

Международный валютный фонд (МВФ), к переговорам с которым скоро вернется Украина, обновил прогноз по курсу гривни к доллару. Речь об этом идет в обзоре организации World Economic Outlook.

Так, по мнению аналитиков Фонда, в 2019 году средний курс доллара в Украине составит 28,68 грн. По итогам 2020 года, как рассчитывают в МВФ, курс гривни опустится до 29,96 грн. Ранее в МВФ полагали, что в этом году курс составит 28,7 грн/долл., а в 2020-м – 30 грн/долл.

Однако согласно обновленному прогнозу МВФ, среднегодовой курс доллара в Украине преодолеет отметку в 30 гривен лишь в 2021 году и составит 30,55 грн. В обзоре указано, что в 2022-м курс доллара вырастет до 31,01 грн, в 2023-м – до 31,47 грн, а в 2024 – до 31,94 грн.

Как известно, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар.

Напомним, ранее МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики. В числе рисков для роста глобального ВВП аналитики отметили усиление напряженности в сфере торговли и технологий.

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