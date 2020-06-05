Количество просроченных кредитов МФО выросло во время карантина

На фоне многочисленных жалоб украинцев на финансовые учреждения, в Украине растет показатель просроченных кредитов, которые обычно работники "перехватывают до зарплаты". Об этом рассказали в Ассоциации финансовых институций.

Так, украинские микрофинансовые организации (МФО) отмечают увеличение доли просроченных кредитов до 50% в их кредитных портфелях.

Чтобы избежать накопления долгов некоторые МФО на период карантина остановили кредитование. Некоторые работали, но понесли большие убытки и сейчас думают, что делать с просроченными долгами.

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Чтобы вернуться на уровень февраля, членам Ассоциации нужно не менее полугода, а чтобы полностью восстановиться – 1,5 – 2 года.

При этом в Ассоциации рассказали о том, что рынок финансовых услуг смог заработать в первом кварте 2020 года. В частности, активы финучреждений на 31 марта 2020 года достигли около 248 млрд грн, что на 16% (на 34,2 млрд грн) больше, чем в 2019 года.

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И поскольку в это же время продолжалась очистка рынка от ненадежных игроков – в целом вывели 38 финкомпаний, страховых компаний, ломбардов, негосударственных пенсионных фондов и кредитных союзов – рост капитализации пришелся на оставшиеся на рынке компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в карантин заработали не только микрофинансовые организации, но и банки. Так, за четыре месяца 2020 года чистая прибыль украинских банков увеличилась на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла 25,2 млрд грн.

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Как оказалось, во время карантина далеко не все компании несли убытки:

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