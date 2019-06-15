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Копить не нужно тратить: эксперты рассказали, что происходит с финансовой грамотностью украинцев

15 июня, 07:19

Украинцы винят деньги в контроле над своей жизнью, но хотят учить детей, как нужно с ними обращаться

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Агентство США по международному развитию (USAID) изучило финансовую грамотность украинцев. Эксперты узнали, говорят ли наши сограждане о деньгах с близкими и готовы ли получать зарплату в конвертах. "Сегодня" разобрались в отчете организации.

Кризисы

Опросом занимался проект USAID "Трансформация финансового сектора" совместно с Нацбанком Украины. Эксперты изучили мнения более двух тысяч украинцев в возрасте от 19 до 79 лет. В исследовании отмечается: независимо от возраста, пола, дохода, образования или места жительства, у жителей нашей страны не очень хорошо с финансовой грамотностью.

"Это обусловлено хаотическим характером экономического роста и двумя финансовыми кризисами, которые случились за предыдущие 15 лет", — говорится в исследовании.

Финансы и тревога

В частности, большинство опрошенных украинцев отметили — в вопросе финансов они живут сегодняшним днем. Такой ответ дали 39%. При этом три четверти сошлись во мнении, что деньги существуют, чтобы их тратить, а 58% считают, что лучше тратить, чем откладывать. Но вместе с тем свое благосостояние респонденты оценивают не очень хорошо. Например, 38% ответили, что едва сводят концы с концами. Тех, кто так не считает, — 34%. Недовольны тем, сколько у них денег, 60% опрошенных, а вот положительно свое финансовое состояние оценивают всего 17%. С тем, что финансовое положение ограничивает возможности делать то, что для них важно, согласны 67%. Обвиняют деньги в контроле над своей жизнью 68%, а не зависят от собственных финансов всего 12% респондентов.

"Уровень благосостояния ниже у лиц старше 60 лет и несколько ниже на юге Украины. Но даже среди тех, у кого доход выше среднего, 59% отмечают, что их финансы всегда или часто контролируют их жизнь", — говорят в USAID.

Интересно, что 62% взволнованы, что их деньги заканчиваются слишком быстро. Не беспокоятся об этом 19%. Почти у половины (46%) не остается денег к концу месяца. Вопрос ежедневных трат тревожит подавляющее большинство наших сограждан (75%), но только 11% считают, что у них слишком много долгов.

Грамотность

Если говорить о налогах, то для 77% важно знать, на что они тратятся. Не интересуются этим вопросом только 9% респондентов. При этом 41% считает — если есть возможность не платить налоги, ее нужно использовать. Часть своей зарплаты в конвертах готовы получать 48%. Не готовы идти на такой шаг 33%.

Несмотря на все пробелы, согласно исследованию, украинцы живо интересуются финансовой грамотностью — шесть из 10 респондентов хотели бы узнать больше о том, как правильно распоряжаться своими средствами. Украинцы готовы обучать этим вопросам и своих детей — 91% принимавших участие в опросе считают, что родители должны учить детей, как распоряжаться своими деньгами. Не согласны с этим всего 3%. Наконец, украинцы готовы делегировать подобные вопросы школе — эту идею поддерживают 70%, а против выступают 13%.

Финансы в семье поделили украинцев

Эксперты USAID также выяснили, обсуждают ли украинцы финансовые вопросы со своими близкими. В исследовании отмечается, что здесь мнение респондентов разделилось почти поровну — 40% не стесняются говорить со своими родственниками о деньгах. А вот не любят поднимать подобные темы в кругу семьи немного больше — 41%. Остальные украинцы, принимавшие участие в опросе, так и не смогли четко ответить на поставленный вопрос. Сами эксперты полученные данные называют полярным отношением:

"Но этот вопрос особо важен, поскольку обсуждение с родственниками и друзьями — основной способ формирования целей, планирования затрат и получения мотивации для сбережения и финансовых советов".

Наследие СССР и недоверие

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский называет несколько причин финансовой неграмотности украинцев.

"Во-первых, наши доходы действительно ниже, чем, например, у поляков или словаков. Соответственно и уровень сбережений у нас ниже — мы просто меньше можем откладывать. Во-вторых, в наследство от СССР нам осталась экономика потребления — старшие поколения, пережившие дефицит, пытаются компенсировать сейчас. В-третьих, очень часто у нас траты у людей несоразмерны доходам. Ну и, наконец, у нас низкое доверие к банкам из-за кризисов прошлых лет и девальвации. Люди просто не хотят откладывать, поскольку деньги быстро съедает инфляция", — объяснил он нам.

Поднять финансовую грамотность, по мнению Забловского, можно только комплексными подходами:

"Об этом должны думать как потребители, так и, например, банки, поскольку в проигрыше окажутся в итоге все. Основы финансовой грамотности нам нужно прививать со школьного возраста и даже детсадов. Но и массовая просветительская работа должна быть".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что доля безнала растет: НБУ выяснил, как украинцы пользуются карточками. В стране расширяется сеть терминалов, и это влияет на поведение покупателей.

Также эксперты дали инструкцию, как заработать тысячи гривен на монетах. В первую очередь, нужно обращать внимание на год чеканки и номинал.


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Тег деньги, финансы, украинцы, опрос, благосостояние, USAID, финансовая грамотность

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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Илья Требор

Источник:

Сегодня

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