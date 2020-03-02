Коронавирус и гривня под давлением: чего ждать от курса доллара в марте

Несмотря на начавшееся падение курса гривни, в целом за февраль 2020 года безналичный доллар в Украине подешевел на 1,4%, в среднем до 24,7 грн, а наличный – на 1,9%, до 24,61 грн. Об этом сообщают аналитики Forex Club в Украине.

"Не смотря на смену настроений на мировых рынках и глобальный спрос на американский доллар, гривня выглядела значительно лучше большинства валют. Попытка девальвации ниже отметки 25 грн за доллар была расценена экспортерами и населением как лишняя возможность продать валюту подороже в период, когда НБУ подтвердил свою приверженность сильной гривне",- отметили эксперты.

Они также подчеркнули, что евровалюта ослабла на мировых рынках из-за проникновения коронавируса в Италию. Поэтому и в Украине курс евро снижался быстрее, чем курс доллара – на 2,6%, до 27,14 грн (безналичный) и на 2%, до 27,1 грн (наличный).

Впрочем, по прогнозам аналитиков, курс гривни в марте будет колебаться в диапазоне 24,7–25,7 грн за доллар. На рынке снизится предложение и вырастет спрос на иностранную валюту.

"На фоне паники на мировых финансовых рынках в связи с эпидемией коронавируса и ее последствий для компаний и экономик, инвесторы ищут защиту в более безопасных активах, избегая развивающихся рынков, к которым относится и Украина. Это значит, что в ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на украинские долговые облигации", – объяснили эксперты.

Последние аукционы Минфина по размещению ОВГЗ показали, что упавшая доходность и перекупленная гривня не привлекают инвесторов. Так, портфель держателей гривневых ОВГЗ в феврале, по данным НБУ, вырос всего на 3%, что стало наименьшим приростом с октября 2019 года. А вложения нерезидентов в валютные ОВГЗ падают второй месяц подряд, сократившись с начала года на 15%.

"Падение спроса на бумаги создаст проблему для правительства, так как за счет привлеченных от размещения ОВГЗ средств финансируется дефицит бюджета. Однако ослабление гривни может помочь выровнять поступления в бюджет от таможни", – объяснил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. В тренде Коронавирус и гривня под давлением: чего ждать от курса доллара в марте

По мнению эксперта, давление на гривню усилится, если нерезиденты начнут выводить свои инвестиции из Украины на фоне нестабильности на мировых рынках, и снизится экспорт из-за падения спроса на внешних рынках на украинскую продукцию.

Поддержку гривне окажут аграрии, которые с началом посевной кампании будут заводить на рынок иностранную валюту для получения гривневой ликвидности.

"Украина может столкнуться с проблемой внутреннего падения деловой активности, если коронавирус проникнет в страну. В результате экономика испытает большие трудности и падение ВВП, что вызовет еще большее давление на национальную валюту", – резюмировали аналитики.

Напомним, в первую неделю марта курс доллара в Украине вырастет, прогнозируют эксперты.

Что думает о курсе доллара в 2020 году премьер Алексей Гончарук, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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