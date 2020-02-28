Коронавирус ударил по украинским облигациям – эксперт

Ситуация изменилась и на рынке евробондов, и на рынке ОВГЗ

Стремительное распространение коронавируса в европейских странах и связанное с этим падение на европейских фондовых рынках спровоцировало рост ставок по украинским еврооблигациям. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, передает УНИАН.

"За неделю ставки по еврооблигациям выросли на 0,9-1,1 процентных пункта", – сказал эксперт.

Как известно, процентные ставки по евробондами напрямую зависят от того, насколько рискованными инвесторы считают такие активы. Чем выше риски – тем выше и ставка.

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По словам Паращия, из-за коронавируса упал и спрос на украинские облигации государственного займа (ОВГЗ). Снижение спроса наблюдается уже вторую неделю подряд. В то же время, эксперт не видит угрозы массового бегства нерезидентов из ОВГЗ и связанной с этим девальвации гривни.

В тренде Доллар и евро выросли в цене: официальный курс

"Не думаю, что будет бегство. ОВГЗ не так просто будет продать. И вряд ли это как-то повредит гривне", – считает Паращий.

Напомним, ранее сообщалось, что стремительное распространение коронавируса ударило по мировым финансовым рынкам. Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 27 февраля, закончились падением основных индексов до уровня кризиса 2008 года. Кроме того, цены на нефть рухнули до минимума за два года.

Как известно, коронавирус проник уже в пять десятков стран мира, в целом насчитывается более 83 тысяч заразившихся, более 2,8 тысяч случаев закончились летальным исходом.

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