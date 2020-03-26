"Кредитные каникулы – это не списание долгов": в НБУ объяснили правила

Во время карантина некоторым украинцам разрешат не выплачивать проценты и тело кредита

Введенный украинскими банками режим кредитных каникул не предусматривает списания долгов. Об этом заявила первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, рассказывая о работе финучреждений во время всеукраинского карантина.

"Кредитные каникулы – это не прощение долгов. Это отсрочка их уплаты на время карантина. На период карантина разрешено не платить проценты и не платить тело кредита. Но банки продолжают насчитывать проценты за пользование кредитом. Почему? Ответ очень прост: несмотря на карантин, банки продолжают начислять проценты по депозитам и выплачивать их клиентам... Поэтому кредитные каникулы не отменяют начисление процентов", – объяснила Рожкова.

Замглавы НБУ уточнила, что пока действует карантин, воспользоваться услугой кредитных каникул и отсрочить выплаты могут клиенты, которые временно потеряли доход. Рожкова также обратилась к банкам с просьбой организовать прием онлайн-заявок на такие отсрочки.

Она также подчеркнула, что банковская система работает в штатном режиме, доступ ко всем счетам сохраняется, переводы осуществляются, банкоматы и терминалы функционируют. Что касается работы отделений банков, то НБУ предоставил руководителям финучреждениям самостоятельно определять график и режим.

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"В связи с тем, что во время карантина многие работают удаленно, мы рекомендовали банкам в первую очередь обеспечить работу отделений в спальных районах", – добавила Рожкова, также призвала украинцев сократить количество визитов в отделения банков и активнее пользоваться онлайн-услугами.

Напомним, ранее в НБУ заявляли, что украинским банкирам из-за введенного в Украине карантина рекомендуются снизить тарифы на безналичные операции, чтобы стимулировать украинцев пользоваться банковскими онлайн-сервисами.

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