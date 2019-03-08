Кредитные мошенники атакуют: что делать, если потерял паспорт

Преступники ищут любую возможность завладеть чужими документами

Кредитные мошенники атакуют: что делать, если потерял паспорт 2019-03-08T15:01:23+02:00 Финансы Преступники ищут любую возможность завладеть чужими документами

Быстрая "наличка" – на чужую фамилию. По Украине распространяется мошенническая схема. Преступники намеренно охотятся за документами, чтобы оформить на них кредит. Только за прошлый,2018-й год, в полицию обратились 55 тысяч пострадавших от такой аферы. "Сегодня" выяснили, что делать, если вы потеряли паспорт.

Потеря документов может обернуться не только их длительным восстановлением, но и финансовыми проблемами. На старый паспорт преступники могут оформить кредиты. Как предупреждает экономический эксперт Борис Кушнирук, мошенники могут взять займ на чужие документы за считанные часы. Мошенники переклеивают фото в украденном паспорте и направляются в кредитный офис. Иногда даже замена фотографии не нужна – если работник финучреждения тоже участвует в "схеме".

"На какого-то человека берут кредит и потом он не возвращается. И могут прийти к этому человеку [кредиторы] и сказать: "Вы брали кредит, вот ваши документ", – говорит Кушнирук.

Юрист Дмитрий Моргун подчеркивает: если потеряли документы, действуйте немедленно. Сразу же следует обратиться и в правоохранительные органы, написав заявление о потере или краже документа. Пригодится публикация в печатных изданиях – ими может что угодно, что оставляет документальный след. Если мошенники используют ваши документы, такая газета будет вашим доказательством добропорядочности.

"Человек сможет четко сослаться на определенные доказательства того, что не мог получить кредит или взять на себя какие-то обязательства", – говорит Моргун.

Если же кредит на ваше имя уже оформили, не паникуйте. Ваше задание – документально обосновать, что паспорт использовали без вашего ведома.

"Нужно предоставить доказательства, что вы не подписывали договоры, которые являются единственный законным основанием для начисления средств. Вы также можете предоставить доказательства, что паспорт был утерян или что фотография с вашим лицом не находится в копиях документов", – отмечает Моргун.

В случае, если кредиторы требуют от вас уплаты долгов, к которым вы не причастны, сразу пишите заявление в полицию.

Напомним, также аферисты устраивают фейковые "акции", чтобы выманить деньги у украинцев. Например, у пенсионерки в Киеве мошенники забрали 13 тысяч гривен.

Кроме того, украинцев предупредили об опасных объявлениях, которые размещают на столбах и дверях подъездов.

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