Кредитор слезам не верит: эксперты рассказали, когда в Украине подешевеют займы

Проценты по кредитам все меньше зависят от учетной ставки НБУ

Фото: 401kcalculator.org

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Решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку на 1% – до 15,5% дает потенциал для снижения стоимости кредитов в Украине. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, "это значит, что потенциально на рынке уже сейчас могут дешеветь кредиты". Действительно ли такое снижение вскоре почувствуют клиенты банков, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

"Потенциально да, – говорит владелец телеграм-канала Finstop, участник финансового рынка с 20-летним стажем. – Есть основания думать, что банки будут заинтересованы больше кредитовать и есть основания надеяться на удешевление кредитов… Но есть много сопутствующих факторов, например, несовершенство судебной системы, в связи с чем кредитор не чувствует себя защищенным".

Именно высокий риск невозврата средств заемщиками удерживает банки от расширения и удешевления кредитования, добавляет глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. Он напоминает, что объем проблемных кредитов в целом в экономике составляет 53 – 54%, в госбанках – 63%. Таким образом, чтобы оставаться на плаву, финучреждения вынуждены перекрывать потери от невозвращенных кредитов за счет высоких ставок.

То есть, по сути добросовесные заемщики платят за недобросовестных, говорит эксперт. При этом средний срок возврата проблемного кредита – четыре-пять лет.

"Четыре-пять лет банки не могут зарабатывать, пока через суды не решат проблемы. В Украине с 1 доллара проблемного кредита банки возвращают 7 центов, в то время, как в Британии, Франции, Германии – 70-80 центов. В странах-членах Организации европейского сотрудничества (ОЭСР), но не в ключевых рыночных странах, возвращается 50-60 центов с проблемного кредита", – объясняет Шпек.

Добиться дешевых кредитов в Украине не получиться без устранения коррупции судебной системы и без налаживания работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками, говорят эксперты.

"Те банки, которые имеют долю проблемных кредитов значительно ниже, в большей степени смогут воспользоваться решением Нацбанка [снизить учетную ставку]. Но в целом я бы не переоценивал значение этого, поскольку другие риски – операционные, риски, связанные с долгосрочной работой по возврату проблемных кредитов, не дают возможность моментально снижать процентную ставку по кредитам", – резюмирует Шпек.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил курс на снижение процентов по кредитам. Ответственность за реализацию этого приоритета глава государства возложил на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и на главу Национального банка Украины Якова Смолия, которые позже подписали меморандум о взаимопонимании Нацбанка и Кабмина. В документе, кроме прочего, определены цели по уменьшению темпов инфляции и увеличению доступности кредитования.

Также новости "Сегодня" узнали, что украинцам стали меньше платить по депозитам в валюте. Некоторые аналитики полагают, что вслед за уменьшением депозитных ставок станут доступнее и кредиты:

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