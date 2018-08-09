Кредитование в Украине набирает обороты: НБУ рассказал, что происходит в банковской системе

Стоимость кредитов для населения и бизнеса замерла, а объем депозитов в стране растет

В первом полугодии 2018 года банковская система была прибыльной – банки фокусировались в основном на работе с физическими лицами, сохранились высокие темпы притока депозитов населения и розничного кредитования. Об этом говорится в августовском квартальном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком Украины (НБУ).

Регулятор считает, что в третьем квартале 2018 года эти тенденции сохранятся. Ожидается также сезонное оживление кредитования бизнеса, но главный риск для банковского сектора, по мнению НБУ – промедление с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом. Нацбанк подчеркивает, что это может ухудшить настроения банков и клиентов и замедлить приток депозитов и рост кредитования.

Банки наращивают кредитование населения

В втором квартале 2018 года банки продолжали активно кредитовать население. Прежде всего они предоставляли потребительские кредиты на текущие цели. Чистые гривневые кредиты физическим лицам за этот период выросли на 7,4%, или на 39,2% год к году.

"Активное новое кредитование способствовало снижению долларизации розничного портфеля, и сокращению доли неработающих кредитов в портфелях банков в целом по системе (доля неработающих кредитов на конец июня составила 55,7% против 56,4% на начало апреля). Высокие темпы розничного кредитования сохранятся и в третьем квартале", – рассказали в НБУ.

Объемы гривневых кредитов бизнеса в государственных банках несколько уменьшились, зато в банках с иностранным и частным украинским капиталом – выросли. По ряду погашений займов отдельными компаниями корпоративный кредитный портфель банков сезонно сократился, однако в третьем квартале ожидается его рост.

Растут депозиты как населения, так и бизнеса

В апреле-июне сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему (+8,7% квартал к кварталу и +21.4% год к году). Государственные банки продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается. Во втором квартале объем средств населения в банках выросли на 17,2 млрд грн.

"Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию", – отметили в НБУ.

Средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд грн. В целом, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

"Рост валютных вкладов бизнеса обеспечили в основном государственные монополии", – признали в Нацбанке.

При этом доля средств НБУ в фондах банков снизилась до исторически минимального значения в 0,9%, добавили в регуляторе

Стоимость депозитов и кредитов для населения

В течение второго квартала ставки по гривневым депозитам физических лиц и стоимость кредитов для населения почти не изменились, констатировали НБУ.

"Банки слабо дифференцируют депозитные ставки в зависимости от срочности: стоимость депозитов в гривне на 6, 9 и 12 месяцев находилась на уровне около 14,1% годовых на конец квартала", – сообщили в Нацбанке.

Стоимость 12-месячных депозитов в долларах оставалась на историческом минимуме – 3,3% годовых., а стоимость новых корпоративных кредитов выросла на 0,6 п.п. – до 16,1% годовых.

По итогам первого полугодия 2018 года банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн.

Банковский сектор остается прибыльным, отметили в НБУ – при том, что во втором квартале банковский сектор зафиксировал убыток в 0,4 млрд грн "из-за значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков". Без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во втором квартале составил 6,8 млрд грн.

"В дальнейшем, драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы. Значительные отчисления в резервы во втором полугодии не ожидается, сектор будет прибыльным по итогам года", – прогнозируют в Нацбанке.

Напомним, опрос Нацбанка показал, что спрос бизнеса на кредиты растет, а наибольший его рост прогнозируется банками по кредитам малого и среднего бизнеса, а также на гривневые и краткосрочные кредиты бизнеса.

Вместе с тем, по мнению директора департамента финансовой стабильности Нацбанка Украины Виталия Ваврищука, банки рискуют с прогнозами по кредитам для бизнеса. Он отметил, что сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) имеет огромный потенциал, однако банки чрезмерно оптимистичны в оценке объема указанного рынка. Помимо этого, по его мнению, кредитование сегмента МСБ не заменит банкам классическое кредитование крупных корпоративных заемщиков.

В начале июля Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины. В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 – 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада приняла новый закон о кредитах, благодаря которому банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам, уверены в НБУ. Сайт "Сегодня" ранее разобрался, как банки защитят себя от нечестных заемщиков благодаря закону о возобновлении кредитования.