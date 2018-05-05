Кредиты для бизнеса рекордно подешевеют – НБУ

5 Мая 2018, 15:03

Национальный банк озвучил оптимистичный прогноз за ближайшие год-полтора

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

Пока банки в Украине готовы смягчать условия кредитования, ставки по корпоративным займам уже начали постепенно снижаться. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Нацбанк ожидает, что стоимость таких кредитов упадет до исторического минимума уже в ближайшие год-полтора. Регулятор объясняет: потенциал к снижению ставок увеличился благодаря удешевлению фондирования.

Кроме того, снижаются ставки по депозитам.

"Процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым депозитам – близки к минимальным за последние шесть лет", – подсчитали в НБУ.

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Также, по данным НБУ, банки ожидают возобновления активности клиентов. Впрочем, банки не планируют смягчать стандарты кредитования для крупных предприятий, но предусматривают смягчение условий для малого и среднего бизнеса, а также при предоставлении краткосрочных и гривневых кредитов.

Как сообщалось, украинские банки предлагают рефинансирование кредитов. Для погашения ссуды готовы дать новую, на более выгодных условиях. =
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Источник:

"Сегодня"

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