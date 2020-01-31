Кредиты для украинцев: что принесет рекордное падение учетной ставки НБУ

/ Фото: пресс-центр НБУ

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С сегодняшнего дня, 31 января, учетная ставка в Украине упала до минимума с 2014 года- 11% годовых. Решение о ее рекордном снижении Национальный банк (НБУ) принял накануне. Последний раз учетная ставка ниже 12% действовала до 17 июля 2014 года (9,5%), после чего она была резко повышена до 12,5%. О том, какой эффект будет иметь это решение сайту "Сегодня" объяснил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Снижение ставки не стало сюрпризом – это, многие прогнозировали, расходились лишь в уровне снижения. <...> Некоторые оценивают действия регулятора как крайне консервативные. Так, ранее регулятор заявлял, что при уровне инфляции в 5% ставка будет находится на отметке в 7-8%, что в ее эффективном исчислении будет составлять 2-3%. По факту на сейчас мы имеем только один месяц с инфляцией на уровне в 4%. При дальнейшей стабилизации экономики вряд ли эта цифра сможем выйти на значения выше отметки в 7%", – объяснил эксперт.

Впрочем, по его словам, снижение учетной ставки вовсе не означает, что уже в феврале начнется рост экономики за счет кредитования.

"Сами компании далеко не скоро ощутят это на себе, в первую очередь из-за того, что в стоимость их кредитов входит достаточно высокая премия за риск, которая не имеет корреляции с процентными ставками, а в первую очередь зависит от защиты прав инвесторов в судах. Но первые последствия будут ощущаться в стоимости цен на жилье. Наиболее ликвидные предложения начнут к активно дорожать о второй половине текущего года, в первую очередь квадратные метры в новострое и вторичке. По итогам года можно ожидать роста данной цифры в среднем на 10-15% для новостроя и 10% для вторрынка", – прогнозирует Пархоменко.

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В свою очередь, такой эффект в среднесрочной перспективе позволит нарастить объемы и темпы строительства, добавляет специалист.

"Первым выгодополучателями будут именно деволеперы. В скором времени снижение стоимости ипотеки позволит увеличить количество новых клиентов, которые смогут позволить себе ипотеку. Именно ипотека имеет наивысший уровень корреляции со ставкой НБУ. Вслед за этим можно ожидать оживление лизинга и продаж машин на первичном рынке. В тоже время снижение ставки не затронет малое кредитование", – резюмирует Пархоменко.

Напомним, в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Как известно, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

Также сообщалось, что несмотря на высокие рыночные ставки по кредитам, в Украине запускают программу дешевых займов для бизнеса. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Программа поддержки предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся".

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