Кредиты "под 0%": Нацбанк предупредил украинцев об опасности

После того как в Украине вступил в силу закон о финансовом "сплите", Национальный банк Украины (НБУ) начал регулировать деятельность небанковских финансовых компаний – ломбардов, кредитных союзов, страховых и коллекторов и т.д. Однако для того, чтобы привести этот сектор в порядок, понадобится время, заявила начальница управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук.

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А пока система приводится в порядок, НБУ советует украинцам с осторожностью относиться к услугам финансовых компаний, которые предлагают кредиты "под 0%". В частности, в Нацбанке призывают внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

"Фишка кредитов" под 0%" – эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту – 1702% годовых", – сказала Лобайчук в эфире телеканала "Украина 24".

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По ее словам, работать с жалобами граждан по таким вопросам сложно, поскольку люди сами подписывают договоры с такими условиями.

"Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, – это суд", – сказала Лобайчук.

Напомним, что "сплит" (split – англ. "расщепление", "разделение") в украинских реалиях означал упразднение Национальной комиссии финансовых услуг и разделение ее полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (контроль рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов) и Нацбанком (рынки небанковских финансовых учреждений).

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