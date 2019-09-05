Крепкая гривня повлияла на рост цен в Украине – НБУ

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Укрепление гривни и монетарная политика помогли замедлить инфляцию в Украине. Об этом заявил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий, объявив о снижении учетной ставки до 16,5% с 6 сентября.

"Жесткая монетарная политика продолжала удерживать фундаментальное давление на цены, в частности, через канал обменного курса. Так, ревальвация гривни наиболее существенно отобразилась на ценах топлива и отдельных продовольственных товарах. Но расширение потребительского спроса и повышение реальных зарплат почти на 10% за год тормозили замедление инфляции", – сказал Смолий на брифинге.

По словам главы НБУ, укрепление гривни было обусловлено фундаментальными рыночными факторами, такими как:

благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках;

высокий урожай зерновых;

рост экспорта IT-услуг;

рост доверия инвесторов к украинской экономике, упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

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"Последнее, в частности, привело к уменьшению объемов репатриации дивидендов и росту спроса на ОВГЗ. Хотя приток капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным", – подчеркнул Смолий.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, что будет с долларом в сентябре. Аналитики при этом назвали главные риски для устойчивости гривни.

Как сообщалось, украинская гривня была признана самой эффективной валютой в мире и по итогам семи месяцев 2019 года. По итогам восьми месяцев года за гривней еще сохраняется первое место в мировом рейтинге валют.

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